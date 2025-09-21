Podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă seara, 20 septembrie 2025, l-a avut ca invitat pe profesorul doctor Horațiu Moldovan, unul dintre cei mai reputați chirurgi cardiovasculari din România, președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și al Romtransplant. Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, dar și al Academiei de Științe Medicale și medic în echipa SANADOR, prof. dr. Horațiu Moldovan ocupă și funcția de șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul de Urgență din Capitală.

Se poate spune că, la un asemenea invitat, dialogul a atins inima telespectatorilor, căci omul care a salvat mii de vieți a știut cum să aducă lumină și speranță acolo unde este mai mare nevoie.

Prima inimă operată, prima lecție de viață

Printre altele, reputatul chirurg cardiovascular a vorbit despre începuturile carierei sale, despre miturile legate de sănătatea inimii, dar și despre viitorul transplanturilor.

Într-un dialog plin de emoție, Horațiu Moldovan a rememorat prima sa intervenție pe cord, realizată la începutul anilor ’90.

„E un moment îndepărtat de atunci, s-au scurs 35 de ani de carieră și multe mii de intervenții chirurgicale, aproximativ 10.000. Debutul în specialitatea noastră nu se face printr-o intervenție pe cord, ci se face prin intervenții mai mici în zona chirurgiei vasculare, numită periferică.

Dar, prima intervenție de chirurgie cardiacă pe care am realizat-o personal s-a întâmplat în anul 1993. Deci, dacă nu mă înșel, sunt de atunci 32 de ani. Eram medic rezident, dar asistent universitar la UMF Carol Davila și această intervenție – înlocuirea unei valve mitrale unui pacient – a fost realizată sub coordonarea profesorului Dan Făgărășanu, care conducea clinica de la Fundeni la vremea respectivă”, și-a amintit marele profesor de medicină.

Pacientul pe care l-a operat atunci era un tânăr miner, marcat de o poveste dramatică: „Era un pacient tânăr, de profesie miner, care suferise un accident în timpul lucrului într-o mină. I s-a amputat un picior, suferise o infecție care s-a propagat la inimă, a făcut o endocardită și pentru care a trebuit înlocuită o valvă.

Tot contextul ăsta avea o conotație emoțională importantă și a beneficiat de această intervenție realizată de mine sub coordonarea profesorului meu de atunci și a fost un succes”.

Peste 10.000 de operații pe inimă

De-a lungul carierei, profesorul Horațiu Moldovan a efectuat peste 10.000 de intervenții chirurgicale, multe dintre ele fiind realizate în premieră. România a ajuns chiar să „exporte inimi”, după cum a mărturisit medicul, prin programul de transplant care, în timp, a devenit un reper în regiune.

Dincolo de statistici și de performanțe medicale, Horațiu Moldovan a subliniat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene” importanța prevenției și a înțelegerii modului în care „inima ne vorbește”.

