„Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic

Infarctul miocardic rămâne una dintre cele mai temute afecțiuni ale inimii și principala cauză de mortalitate la nivel global. Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, reputat chirurg cardiovascular, a explicat cum „vorbește” infarctul și de ce semnele sale nu pot fi ignorate.

Horațiu Moldovan este unul dintre cei mai reputați chirurgi cardiovasculari din România – președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și al Romtransplant, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, dar și al Academiei de Științe Medicale, medic în echipa SANADOR și șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul de Urgență din Capitală.

Infarctul este „strigătul” inimii

„Cum diagnosticăm infarctul? Ne vorbește infarctul, ce semnale transmite, ce simptom există în momentul în care apare?”, a vrut să afle Adrian Artene, deschizând drumul pentru un subiect de interes general.

„Mi-aș permite să precizez cadrul la care faceți referire, deoarece este mai larg.

Prima cauză de mortalitate în lume sunt în general bolile cardiovasculare și, în special, boala coronariană. Infarctul acut de miocard este o formă extremă a bolii coronariene.

M-ați întrebat care este simptomul și cum ne vorbește infarctul. Este o entitate clinică, un eveniment care vorbește foarte puternic. Deci, este o suferință importantă pentru pacient. Este caracterizată ca o durere puternică, fiind considerată una din cele patru dureri majore în medicină.

Infarctul acut de miocard e greu să fie ignorat. Durere violentă! Și, mai mult decât atâta, o durere cu caracter angoasant, o durere care generează pacientului senzația de moarte iminentă. E o durere greu de confundat”, spune reputatul profesor doctor.

Profesorul a explicat că există și alte dureri medicale intense, precum cele din disecția acută de aortă, pancreatita acută sau colica renală. Însă, în zona cardiovasculară, infarctul este considerat printre cele mai violente și alarmante.

Specialistul atrage atenția că recunoașterea timpurie a simptomelor este vitală. Infarctul „nu vorbește în șoaptă”, ci printr-o durere care paralizează pacientul și îl face să simtă că își pierde viața. Tocmai de aceea prezentarea de urgență la spital în primele momente este esențială pentru supraviețuire.

Dincolo de statistici și de performanțe medicale, Horațiu Moldovan a subliniat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene” importanța prevenției și a înțelegerii modului în care „inima ne vorbește”.

