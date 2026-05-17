Eurovision s-a lăsat cu scandal. Stupoare după ce Moldova a oferit României doar 3 puncte. Cui au dat moldovenii punctaj maxim

Alexandra Căpitănescu a oținut locul al treilea în finala Eurovision Song Contest 2026, dar rezultatul a fost urmat de scandal și reacții intense în spațiul public. Controversa a apărut după ce juriul din Republica Moldova ne-a acordat doar 3 puncte, în timp ce punctajul maxim, 12 puncte, i-a fost acordat Poloniei.

Votul acordat României de juriul Republicii Moldova la Eurovision 2026 a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Deși publicul moldovean a oferit 12 puncte României, juriul a acordat doar 3 puncte reprezentantei țării noastre, Alexandra Căpitănescu. Moldova a oferit 12 puncte Poloniei, 10 Israelului, 8 Greciei, 7 Bulgariei, iar Norvegiei 6 puncte. Mai mult decât atât, juriul vecinilor din Ucraina i-a oferit României tot 3 puncte.

În paralel, România a oferit 10 puncte Republicii Moldova, reprezentată de Satoshi, motiv pentru care reacțiile contradictorii s-au amplificat. De obicei, statele apropiate geografic își acordă cele mai mari punctaje reciproc pentru a se sprijini.

Publicul moldovean i-a dat României punctajul maxim

Deși juriile au tratat piesa României cu reținere, publicul european a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu, care a obținut 232 de puncte televot, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii. Totuși, situația din Republica Moldova a devenit și mai sensibilă după publicarea diferenței dintre votul juriului și cel al telespectatorilor. În acest context, decizia juriului de la Chișinău a fost interpretată de unii drept un afront, o umilință, iar de alții drept o alegere imposibil de explicat.

Valuri de nemulțumiri al românilor pe rețelele sociale

Rețelele sociale au fost indundate de mesaje critice, mulți dintre internauți exprimându-și dezamăgirea față de sistemul de vot și față de deciziile juriului. Secțiunea de comentarii videoclipului de susținere pentru artistul Republicii Moldova, postat de președinta Maia Sandu, a atras zeci de mesaje de nemulțumire.

„V-am votat, dar 3 puncte? Hai să fiți sănătoși. / Să aveți curent de la lumare! / Să aveți prosperitate și libertate până luni. / Mulțumim, Moldova, pentru uriașul punctaj pe care ni l-ați dat! La fiecare concurs v-am votat… / Mulțumim pt cele 3 puncte” frații noștri”. / Cu plăcere pt 10 puncte de la juriul din România si 12 puncte de la publicul român!!! Mulțumim pt 3 puncte!!!”, sunt doar câteva dintre comentariile românilor revoltați de votul juriului Republicii Moldova.

Cum au reacționat oficialii din Republica Moldova

În acest context tensionat, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a subliniat diferența dintre votul juriului și cel al publicului. Acesta a menționat că publicul din Republica Moldova a susținut puternic reprezentanta României și a subliniat că a rămas surprins de votul juriului.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a scris directorul Teleradio-Moldova.

O reacție amplă a venit și din partea purtătorului de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă. Oficialul a încercat să explice de ce situația a generat atât de multă tensiune.

„La noi se spune uneori: «Ne scuzați că fără scandal». Ei bine, cel mai mare scandal al Eurovisionului pentru Republica Moldova nu a fost legat de artiști. Satoshi și Alexandra Căpitănescu au avut prestații excelente.

Scandalul a fost altul: juriul din Republica Moldova a părut să nu înțeleagă că Eurovisionul este și un concurs geopolitic, nu doar muzical, chiar dacă și la acest criteriu reprezentanta României a fost excelentă. Alte țări au votat vecinii, prietenii, alianțele culturale sau politice. Iar noi am dat României doar 3 puncte din partea juriului”, a scris Daniel Vodă.

Oficialul a subliniat că publicul din Republica Moldova „a făcut exact ce trebuia”, dar a criticat că punctele oferite de juriul moldovean sunt o problemă. În plus, Daniel Vodă a criticat lipsa unei comunicări rapide și clare privind diferențele dintre cele două voturi.

„Publicul din Republica Moldova, însă, a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a mai scris acesta.

Ce voturi a obținut România în finala Eurovision

România a încheiat concursul pe locul 3, după o prestație apreciată atât de juriile de specialitate, cât și de publicul european. Votul pentru țara noastră a fost puternic influențat de public, chiar dacă reacțiile juriilor au fost inegale. Alexandra Căpitănescu a obținut un total de 232 de puncte din televot, scor care a dus România pe podiumul competiției.

Luxemburg a oferit României punctajul maxim, 12 puncte, într-unul dintre cele mai notabile momente ale finalei, în timp ce Cehia a acordat 8 puncte, Norvegia 6, Polonia și Italia câte 5, iar Israelul 4. În zona punctajelor mai mici, Elveția, Portugalia, Suedia și Danemarca au contribuit cu câte un punct, iar Grecia și Letonia cu câte două.

RECOMANDAREA AUTORULUI: