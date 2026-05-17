Cătălin Constantinescu, geniul roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți

Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți

Ruxandra Radulescu
Cătălin Constantinescu a reușit, la numai 17 ani, să se facă remarcat, la nivel internațional, în domeniul roboticii, cu o invenție extraordinară. Adolescentul a construit, de la zero, un robot care poate salva oamenii în caz de cutremur sau alte situații de risc. Pentru creația sa, elevul a fost răsplătit cu premiul întâi în cadrul RoboFest, cel mai mare eveniment de robotică din Europa.

Cătălin Constantinescu este elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” din București, profil matematică-informatică – intensiv informatică, și și-a uimit profesorii cu abilitățile sale în domeniul roboticii.

Doi ani la rând Cătălin a câștigat premiul întâi la competiția de robotică, Robofest, cel mai important eveniment de acest gen din Europa.

Cea mai recentă realizare este robotul RACC, capabil să salveze viețile oamenilor prinși sub dărâmături în urma cutremurelor sau a altor incidente.

Invenția adolescentului poate să exploreze și să monitorizeze zone extrem de dificile, unde intervenția umană este periculoasă sau imposibilă.

„Se poate duce în misiuni de recunoaștere extrem de dificile”

RACC a fost prezentat la RoboChallenge, ediția a XVI-a, în cadrul RoboFest, cel mai mare eveniment de robotică din Europa. În secțiunea Freestyle Showcase, dedicată celor mai creative și avansate proiecte.

„Este vorba despre un robot modular care poate fi echipat cu mai multe elemente, pentru diferite misiuni. Se poate duce în misiuni de recunoaștere extrem de dificile, sau să transporte un simplu pachet”, explică adolescentul.

„Are aproximativ 60 de cm lungime și 30 de lățime, iar în înălțime când este activată suspensia dinamică ajunge la cam 30 de cm, iar când este lăsat jos 15 cm.

De la momentul în care l-am prezentat în concurs, i-am schimbat suspensiile, i-am instalat un dispozitiv de luminat, făcut din 80 de leduri, care poate să “comunice”, ca să zic așa cu oamenii, să semnalizeze”, mai spune el.

„În mare parte am fost autodidact, m-am documentat”

Cătălin a participat prima dată la competiția de robotică, la vârsta de 16 ani, când a luat tot premiul întâi. Cum a fost posibil pentru un adolescent să ajungă la un asemenea nivel de perfomanță? Dorința de cunoaștere și pasiunea pentru robotică l-au determinat să devină autodidact și să facă performanță.

„Mai mult este vorba de tine ca om ce intuiție ai, cum gândești anumite lucruri. Când vreau să fac un lucru, mă gândesc de ce anume am nevoie, apoi desenez pe o foaie și apoi pun în aplicare”, mărturisește Cătălin.

„Da în mare parte am fost autodidact. La anumite mecanisme care există deja, m-am gândit m-am documentat cum funcționează și le-am adaptat pentru ce am eu nevoie”, mai spune acesta.

„Tot în România vreau să merg la facultate, nu vreau să mă duc în afară”

Deși este un elev al cărui potențial a fost apreciat la nivel internațional, Cătălin spune că vrea să-și continue studiile tot în România și să își construiască o carieră la el în țară.

„Cred că o să mă duc la Politehnică la facultatea de Electronică. Tot în România vreau să merg la facultate, nu vreau să mă duc în afară. Eu consider că dacă vrei să faci ceva, poți să faci și în țară, nu trebuie să mergi peste graniță. Resursele există, trebuie să fie și oameni care sunt dispuși să facă așa ceva”, mai afirmă adolescentul.

FOTO: Facebook

