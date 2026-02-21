Andrei Năstac, românul care face legea în cel mai violent sport din lume, invitat la MARTORII – duminică, 22 februarie, ora 19:00

Duminică, 22 februarie, emisiunea MARTORII îl are ca invitat pe Andrei Năstac, sportiv de performanță și campion la box fără mănuși (bare knuckle).

Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, Năstac vorbește despre culisele celui mai sângeros sport oficial, dar intră și în lumea nevăzută a bătăilor ilegale organizate pe bani.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România.

Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.