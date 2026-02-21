Valentin Stan: Meloni și-a pus întrebări legate de intenția europenilor de a bloca pacea în lume

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Meloni a fost prima care s-a întrebat dacă este bine să se poziționeze împotriva Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ea are o relație personală cu Donald. Meloni poate să se ducă. Înțelegi? Vom vedea cine va merge… Ministrul de Externe al Italiei ar putea să meargă. Ministrul de Externe poate, pentru că fiind observator, nu ne interesează. Încă o dată, Meloni se poate duce. Ea se poate întâlni cu Trump oricând, ceea ce Nicușor nu poate.

