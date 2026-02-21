Valentin Stan: Meloni și-a pus întrebări legate de intenția europenilor de a bloca pacea în lume

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Meloni a fost prima care s-a întrebat dacă este bine să se poziționeze împotriva Consiliului pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Meloni a fost prima care s-a întrebat dacă este bine să se poziționeze împotriva Consiliului pentru Pace. Acesta a început prin a spune că imediat după momentul de realizare, Meloni a pregătit o vizită la Washington. Istoricul subliniază că dintr-o incompatibilitate certă, Italia și-a schimbat perspectiva și vrea să fie observator al Consiliului pentru Pace.
Sunt niște mecanisme interne ale sistemului comunitar, care au început să producă idei de tipul: totuși, o fi bine să ne punem de-a curmezișu’ păcii în lume? Prima care a început să își pună aceste probleme serioase a fost Georgia Meloni. Care ia decizia de a merge la Washington. Nu știm dacă va merge ea… Am fost invitați ca țară observatoare și, în opinia noastră, aceasta e o soluție bună la problema pe care o avem. O problemă clară privind compatibilitatea constituțională cu aderarea la Consiliul Păcii… Deci, deodată, nu mai e în contradicție cu constituția țării. Cred că vom răspunde pozitiv acestei invitații de a participa ca țară observatoare. La ce nivel trebuie să vedem… Pentru că invitația a sosit ieri. Deci dacă te duci observator acolo… Sigur, ea are o relație personală cu Donald. Meloni poate să se ducă. Înțelegi? Vom vedea cine va merge… Ministrul de Externe al Italiei ar putea să meargă. Ministrul de Externe poate, pentru că fiind observator, nu ne interesează. Încă o dată, Meloni se poate duce. Ea se poate întâlni cu Trump oricând, ceea ce Nicușor nu poate.