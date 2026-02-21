Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU

Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU

Malina Maria Fulga
21 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU. Carta este promovată printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat prevederile din Carta Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump, argumentând faptul că acestea corespund cu Carta ONU și dreptul internațional, lucru contestat de anumiți lideri europeni. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a analizat prevederile Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, evidențiind cum acesta ar respecta regulile din Carta ONU și, automat, legislația Uniunii Europene. De asemenea, profesorul Stan ține să contrazică argumentele Giorgiei Meloni, care spune că aderarea la această organizație ar fi împotriva Constituției Italiei. Acesta amintește că, în momentul aderării Italiei la ONU, Constituția Italiei era aceeași și, deși în cadrul ONU nu toate drepturile sunt egale pentru țările partenere, cum ar fi dreptul de veto, cu toate acestea, Italia a aderat la organizație.

Menționează că structura de guvernanță propusă în Carta Consiliului lui Trump se abate de la ceea ce a fost convenit de Organizația Națiunilor Unite. Textul documentului nu afirmă în mod categoric că aderarea la Consiliu ar încălca legislația UE. Deci, nu încalcă legislația UE, dar se gândesc ei că ar putea încălca ce? Carta ONU? De la ceea ce a fost convenit de Organizația Națiunilor Unite. Dar nu încalcă nimic din structura comunitară. Ca să vezi exact cum încalcă și ce încalcă pe la Constituția Italiei. Ce consacră ea în Constituție? Repudierea războiului ca instrument de agresiune și de soluționare a disputelor internaționale. Nu ai voie să faci război. Așa spune Carta ONU, de fapt. Normal că spune și Constituția Italiei. Și reglementează participarea Italiei în organizații internaționale, unde transferul unor porțiuni de suveranitate este posibil doar în condiții de egalitate cu alte state.

Deci, nu mergem în organizații unde nu suntem la egalitate cu celelalte state care alcătuiesc organizația, pentru că așa ne învață Constituția Italiei la articolul 11. Ori, uite, în Consiliul lui Trump, hegemonia SUA este totală, inclusiv conducerea președintelui. În articolul 11, Italia respinge războiul ca mijloc de agresiune împotriva libertății altor popoare și ca metodă de rezolvare a disputelor internaționale. Permite, în condiții de egalitate cu celelalte state, limitările suveranității necesare unui sistem care să asigure pacea și justiția între națiuni. Despre asta e Consiliul Păcii. Cum să facem să înceteze războaiele. Dar ce facem cu condițiile de egalitate cu celelalte state și limitările suveranității necesare unui sistem care să asigure pacea și justiția între națiuni?

De asemenea, Valentin Stan aduce în vedere un articol important prevăzut în Carta Consiliului pentru Pace, mai exact dreptul la retragere, care menționează că un stat se poate retrage în cazul în care organizația nu îi mai servește interesele sau dacă descoperă că ceva nu funcționează conform dreptului internațional.

Când e făcută această Constituție? Păi, e făcută prin 1947. Și, după cum vezi, a fost revizuită în 2023. Păi, cumva, Italia este membră ONU? Este. Păi, și în ONU, țările sunt la egalitate? Nu. Păi, nu există cumva un Consiliu de Securitate unde sunt cinci membri permanenți care au drept de veto? E cumva Italia printre ei? Nu. Nici n-avea cum, că era stat învins în al Doilea Război Mondial. În 1947 erau la doi ani după ce se făcuse ONU, săracii, și vai de mama lor. Au fost, normal, parte la sistemul onusian, dar nu sunt la egalitate cu Franța sau cu Marea Britanie. Păi, și cum au intrat acolo? Că nu zice Constituția. Consiliul pentru Pace, organizația internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească guvernanța sigură și legală și să asigure pace durabilă în zone afectate sau amenințate de conflict. Exact ce zice Constituția Italiei. Consiliul pentru Pace va desfășura astfel de funcții de construire a păcii în conformitate cu dreptul internațional și conform aprobării în baza acestei Carte, inclusiv dezvoltarea și diseminarea celor mai bune practici care pot fi aplicate de toate națiunile și comunitățile. Articolul 2.4. Retragere: Orice stat membru se poate retrage din Consiliul Păcii cu efect imediat prin notificarea scrisă a președintelui. Păi, dacă descoperi că ceva nu merge,pentru că, din Cartă, totul e pe drept internațional. Și o să vezi că acest document, Carta Consiliului Păcii, e promovat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei”
11:00
Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii”
10:30
Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii”
ACTUALITATE Valentin Stan: Meloni și-a pus întrebări legate de intenția europenilor de a bloca pacea în lume
09:30
Valentin Stan: Meloni și-a pus întrebări legate de intenția europenilor de a bloca pacea în lume
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europenii sperau ca Rubio să fie candidatul pentru 2028 și o să le fie mai bine”
09:00
Dan Dungaciu: „Europenii sperau ca Rubio să fie candidatul pentru 2028 și o să le fie mai bine”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”
08:00
Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
07:30
Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Sandman - Modelul Dacia care nu a existat niciodată, dar pe care toți îl caută în 2026
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
ADN-ul antic a rezolvat un mister vechi de 12.000 de ani al unei boli genetice rare
VIDEO Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes
10:56
Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes
JUSTIȚIE Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
10:45
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
ULTIMA ORĂ Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Imagini de la fața locului
10:36
Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Imagini de la fața locului
Gândul de Vreme Când scăpăm de ninsori și viscol. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:27
Când scăpăm de ninsori și viscol. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
DECIZIE Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
10:16
Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
SPORT Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua
10:09
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua

Cele mai noi

Trimite acest link pe