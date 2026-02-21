Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU. Carta este promovată printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat prevederile din Carta Consiliului pentru Pace a lui Donald Trump, argumentând faptul că acestea corespund cu Carta ONU și dreptul internațional, lucru contestat de anumiți lideri europeni. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan a analizat prevederile Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, evidențiind cum acesta ar respecta regulile din Carta ONU și, automat, legislația Uniunii Europene. De asemenea, profesorul Stan ține să contrazică argumentele Giorgiei Meloni, care spune că aderarea la această organizație ar fi împotriva Constituției Italiei. Acesta amintește că, în momentul aderării Italiei la ONU, Constituția Italiei era aceeași și, deși în cadrul ONU nu toate drepturile sunt egale pentru țările partenere, cum ar fi dreptul de veto, cu toate acestea, Italia a aderat la organizație.
Menționează că structura de guvernanță propusă în Carta Consiliului lui Trump se abate de la ceea ce a fost convenit de Organizația Națiunilor Unite. Textul documentului nu afirmă în mod categoric că aderarea la Consiliu ar încălca legislația UE. Deci, nu încalcă legislația UE, dar se gândesc ei că ar putea încălca ce? Carta ONU? De la ceea ce a fost convenit de Organizația Națiunilor Unite. Dar nu încalcă nimic din structura comunitară. Ca să vezi exact cum încalcă și ce încalcă pe la Constituția Italiei. Ce consacră ea în Constituție? Repudierea războiului ca instrument de agresiune și de soluționare a disputelor internaționale. Nu ai voie să faci război. Așa spune Carta ONU, de fapt. Normal că spune și Constituția Italiei. Și reglementează participarea Italiei în organizații internaționale, unde transferul unor porțiuni de suveranitate este posibil doar în condiții de egalitate cu alte state.
Deci, nu mergem în organizații unde nu suntem la egalitate cu celelalte state care alcătuiesc organizația, pentru că așa ne învață Constituția Italiei la articolul 11. Ori, uite, în Consiliul lui Trump, hegemonia SUA este totală, inclusiv conducerea președintelui. În articolul 11, Italia respinge războiul ca mijloc de agresiune împotriva libertății altor popoare și ca metodă de rezolvare a disputelor internaționale. Permite, în condiții de egalitate cu celelalte state, limitările suveranității necesare unui sistem care să asigure pacea și justiția între națiuni. Despre asta e Consiliul Păcii. Cum să facem să înceteze războaiele. Dar ce facem cu condițiile de egalitate cu celelalte state și limitările suveranității necesare unui sistem care să asigure pacea și justiția între națiuni?
De asemenea, Valentin Stan aduce în vedere un articol important prevăzut în Carta Consiliului pentru Pace, mai exact dreptul la retragere, care menționează că un stat se poate retrage în cazul în care organizația nu îi mai servește interesele sau dacă descoperă că ceva nu funcționează conform dreptului internațional.
Când e făcută această Constituție? Păi, e făcută prin 1947. Și, după cum vezi, a fost revizuită în 2023. Păi, cumva, Italia este membră ONU? Este. Păi, și în ONU, țările sunt la egalitate? Nu. Păi, nu există cumva un Consiliu de Securitate unde sunt cinci membri permanenți care au drept de veto? E cumva Italia printre ei? Nu. Nici n-avea cum, că era stat învins în al Doilea Război Mondial. În 1947 erau la doi ani după ce se făcuse ONU, săracii, și vai de mama lor. Au fost, normal, parte la sistemul onusian, dar nu sunt la egalitate cu Franța sau cu Marea Britanie. Păi, și cum au intrat acolo? Că nu zice Constituția. Consiliul pentru Pace, organizația internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească guvernanța sigură și legală și să asigure pace durabilă în zone afectate sau amenințate de conflict. Exact ce zice Constituția Italiei. Consiliul pentru Pace va desfășura astfel de funcții de construire a păcii în conformitate cu dreptul internațional și conform aprobării în baza acestei Carte, inclusiv dezvoltarea și diseminarea celor mai bune practici care pot fi aplicate de toate națiunile și comunitățile. Articolul 2.4. Retragere: Orice stat membru se poate retrage din Consiliul Păcii cu efect imediat prin notificarea scrisă a președintelui. Păi, dacă descoperi că ceva nu merge,pentru că, din Cartă, totul e pe drept internațional. Și o să vezi că acest document, Carta Consiliului Păcii, e promovat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate.