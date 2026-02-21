Valentin Stan: Carta Consiliului Păcii respectă dreptul internațional, deci reglementările ONU. Carta este promovată printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate

Menționează că structura de guvernanță propusă în Carta Consiliului lui Trump se abate de la ceea ce a fost convenit de Organizația Națiunilor Unite. Textul documentului nu afirmă în mod categoric că aderarea la Consiliu ar încălca legislația UE. Deci, nu încalcă legislația UE, dar se gândesc ei că ar putea încălca ce? Carta ONU? De la ceea ce a fost convenit de Organizația Națiunilor Unite. Dar nu încalcă nimic din structura comunitară. Ca să vezi exact cum încalcă și ce încalcă pe la Constituția Italiei. Ce consacră ea în Constituție? Repudierea războiului ca instrument de agresiune și de soluționare a disputelor internaționale. Nu ai voie să faci război. Așa spune Carta ONU, de fapt. Normal că spune și Constituția Italiei. Și reglementează participarea Italiei în organizații internaționale, unde transferul unor porțiuni de suveranitate este posibil doar în condiții de egalitate cu alte state. Deci, nu mergem în organizații unde nu suntem la egalitate cu celelalte state care alcătuiesc organizația, pentru că așa ne învață Constituția Italiei la articolul 11. Ori, uite, în Consiliul lui Trump, hegemonia SUA este totală, inclusiv conducerea președintelui. În articolul 11, Italia respinge războiul ca mijloc de agresiune împotriva libertății altor popoare și ca metodă de rezolvare a disputelor internaționale. Permite, în condiții de egalitate cu celelalte state, limitările suveranității necesare unui sistem care să asigure pacea și justiția între națiuni. Despre asta e Consiliul Păcii. Cum să facem să înceteze războaiele. Dar ce facem cu condițiile de egalitate cu celelalte state și limitările suveranității necesare unui sistem care să asigure pacea și justiția între națiuni?

De asemenea, Valentin Stan aduce în vedere un articol important prevăzut în Carta Consiliului pentru Pace, mai exact dreptul la retragere, care menționează că un stat se poate retrage în cazul în care organizația nu îi mai servește interesele sau dacă descoperă că ceva nu funcționează conform dreptului internațional.