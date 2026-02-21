Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre cum alegerile anticipate s-ar putea întâmpla doar sub presiunea străzii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „Eu sunt pentru a fi stat membru al Uniunii Europene. Am fost europarlamentar, sunt pro-european, dar o Europa unită, nu Europa care este acum. Unii dictează și alții execută. Suntem stat cu drepturi depline, noi nu suntem în subordinea altui stat. Noi trebuie să avem această demnitate în care să respectăm, dar să cerem, să fim respectați.”

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă a vorbit despre cum alegerile anticipate ar putea avea loc doar sub presiunea străzii. Aceasta a început prin a spune că România are nevoie de o relație bună cu administrația americană. Politicianul susține că trebuie să existe un dialog diplomatic, chiar și atunci când sunt lucruri de reproșat. Fostul premier susține că România a ajutat mult prea mult Ucraina, neținând cont de nevoile propriei țări. După mai multe exemple ce scot în evidență diferențele dintre atitudinea României și atitudinea Ucrainei, Dăncilă susține că schimbarea poate veni doar sub presiunea străzii.