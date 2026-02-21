Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre cum alegerile anticipate s-ar putea întâmpla doar sub presiunea străzii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă a vorbit despre cum alegerile anticipate ar putea avea loc doar sub presiunea străzii. Aceasta a început prin a spune că România are nevoie de o relație bună cu administrația americană. Politicianul susține că trebuie să existe un dialog diplomatic, chiar și atunci când sunt lucruri de reproșat. Fostul premier susține că România a ajutat mult prea mult Ucraina, neținând cont de nevoile propriei țări. După mai multe exemple ce scot în evidență diferențele dintre atitudinea României și atitudinea Ucrainei, Dăncilă susține că schimbarea poate veni doar sub presiunea străzii.
,,Eu dacă aș fi fost, aș fi avut o relație bună, cum am și avut, cu administrația americană. Aș fi avut o relație foarte bună cu partea chineză și aș fi deschis dialog, chiar și cu Rusia. Pentru că nu știm ce se întâmplă și în diplomație. Dialogul trebuie să existe, chiar dacă ai ceva de reproșat. Eu sunt pentru a fi stat membru al Uniunii Europene. Am fost europarlamentar, sunt pro-european, dar o Europa unită, nu Europa care este acum. Unii dictează și alții execută. Suntem stat cu drepturi depline, noi nu suntem în subordinea altui stat. Noi trebuie să avem această demnitate în care să respectăm, dar și să cerem să fim respectați. Pe de altă parte, aș fi deschis porțile. Am avut relații foarte bune cu Turcia. Noi avem nevoie de Turcia, partener la Marea Neagră. Aș fi deschis relațiile cu țările din Balcanii de Vest, pe care noi le-am susținut când am deținut președinția Consiliului Uniunii Europene pentru aderare. Aș fi militat pentru pace din start. De când a început războiul… Un război nu poate aduce lucruri bune. Un război nu poate aduce decât distrugere. Deci eu sunt un om empatic și am văzut cât de empatici au fost și românii când a început războiul. Din puținul lor, s-au dus la graniță cu prăjituri, cu ce au avut fiecare în casă. Poate nu aveau mai mult. Dar prima dată ții cu țara ta. Iei măsuri bune și folosești fonduri pentru țara ta. Dacă îți mai rămâne, ajuți și pe ceilalți, dar la noi a fost invers. Și am să dau și un exemplu. La noi, s-a luat decizia ca bolnavii de cancer și bolnavii cronici să fie tratați, dacă sunt bani la Casa Asigurărilor de Sănătate. Dar au alocat 30 de milioane de euro pentru sănătate în Ucraina. La noi, am tăiat din pensiile celor cu venituri mai mari de 3.000 lei. Ucraina a crescut pensiile. La noi, ne uităm la profesori și încercăm să îi ducem cât mai jos. Ucraina a crescut salariile profesorilor. Deci unde este această abordare? Foarte greu ar putea să existe alegeri anticipate. Doar sub presiunea străzii s-ar putea…”, a explicat fostul premier.