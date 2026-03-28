ATITUDINI. Dian Popescu, expert în energie: “90 de zile ar fi trebuit să avem o rezervă economică, pe stoc, cumpărată de traderi la prețuri mici!”

Invitat la emisiunea ATITUDINI, expertul în energie Dian Popescu a subliniat faptul că legea obliga traderii care vând carburanți să aibă asigurată o rezervă economică achiziționată la prețuri mici, de dinaintea marelui “bum” la pompă. Pentru 90 de zile.

“Orice mare trader din România, pentru a obține licență să vândă benzină și motorină, să rafineze, ca și în energie, ca și în gaze, toți aceștia sunt obligați de lege să aibă rezervă pe 90 de zile. REZERVĂ ECONOMICĂ! La rezerva de stat nu se umblă decât în caz de război, pandemie, ordonanță de guvern, adică n-ai voie să umbli…

Tu erai obligat să ai pentru 90 de zile stoc, da? Războiul din Golf a început în urmă cu trei săptămâni și ceva. Eu sunt convins că se termină. Deci, noi, 90 de zile ar fi trebuit să avem o rezervă economică cumpărată la prețurile mici deci nu aveau de ce să explodeze prețurile în România.

Vine domnul Ivan și zice…vezi, aici mă deranjează minciuna! – conform legii, 50 la sută din stocuri trebuie să le ai înafara țării. Nu scrie în lege așa ceva. Unu. Și doi, dacă noi suntem obligați să avem 50 la sută înafara șării – e declarația domnului ministru- înseamnă că le deținem și noi pe ale Ungariei, pe lae Austriei, pe ale Germaniei pe teritoriul României, nu? După logica lui…E declarație de ministru…Eu, Dian Popescu pot să fac orice declarație, Dian vorbește prostii, foarte bine, dar eu nu iau salariu de ministru, n-am mașină, n-am SPP, nu mă duc să reprezint România, iar ca ministru al Energiei, atenție, e mare diferență între ce vorbește Dian Popescu și ce vorbește un ministru!”

