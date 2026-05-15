Prima pagină » Emisiuni » Eugen Teodorovici își recunoaște greșeala politică -„Îmi pare rău, am greșit. Poate azi eram președinte”

Eugen Teodorovici își recunoaște greșeala politică -„Îmi pare rău, am greșit. Poate azi eram președinte”

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Teodorovici a vorbit deschis despre retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei. Urmărește aici, integral, emisiunea Atitudini

Fostul ministru și-a retras candidatura și a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță. Adina Anghelescu a explicat că decizia a stârnit nemulțumiri în rândul alegătorilor.

Adina Anghelescu: „Ați candidat la Primăria Capitalei?”

Eugen Teodorovici: „Da.”

Adina Anghelescu: „Multă lume care se îndreptase spre dumneavoastră a fost nemulțumită. Da, multă sau puțină, cât o fi fost. Nu stăm să măsurăm în numere. Să știți că mulți au fost supărați. Au spus: «Uite, eu voiam să-l susțin și el se retrage și îl susține pe Daniel Băluță. Ce înseamnă asta? Cum să mai creadă lumea în Teodorovici?»”

Eugen Teodorovici: „În toate sondajele apăream undeva la 0, 1, 2 %. Scorul final ar fi fost cu mult peste 15%”

Eugen Teodorovici: „Îmi pare rău. Am greșit”

Eugen Teodorovici a recunoscut și o greșeală mai veche. El a declarat că a refuzat în trecut funcția de prim-vicepreședinte PSD, propusă de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Gabriela Firea.

„Mi-am spus și eu asta. Poate a fost o decizie bună. Așa cum a fost și greșeala din 2020, când am refuzat funcția de prim-vicepreședinte al PSD, alături de Sorin Grindeanu și Gabriela Firea. Îmi pare rău. Am greșit”, conchide Teodorovici.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Eugen Teodorovici: Președintele Iohannis cu o mână de politicieni au retrimis cel mai liberal cod fiscal din istorie în Parlament ca să fie măcelărit
20:48
Eugen Teodorovici: Președintele Iohannis cu o mână de politicieni au retrimis cel mai liberal cod fiscal din istorie în Parlament ca să fie măcelărit
ACTUALITATE Eugen Teodorovici: „PSD nu poate intra în opoziție”
20:30
Eugen Teodorovici: „PSD nu poate intra în opoziție”
ACTUALITATE Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
19:30
Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”
ACTUALITATE Ce spune Eugen Teodorovici despre cazul Oanei Gheorghiu: „Ea nu are culoarea roșie, nu e PSD-istă. Îmi amintesc ce presiune era pe noi”
18:35
Ce spune Eugen Teodorovici despre cazul Oanei Gheorghiu: „Ea nu are culoarea roșie, nu e PSD-istă. Îmi amintesc ce presiune era pe noi”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „În urma Summitului Trump-Xi deja sunt stabiliți termenii păcii, iar aceștia vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina”
10:00
Călin Georgescu: „În urma Summitului Trump-Xi deja sunt stabiliți termenii păcii, iar aceștia vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Noi nu am avut un premier în adevăratul sens al cuvântului, ci un administrator al unui stat capturat”
09:30
Călin Georgescu: „Noi nu am avut un premier în adevăratul sens al cuvântului, ci un administrator al unui stat capturat”
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Pactul Bolojan-Orban: Planul secret pentru reîntregirea PNL și eliminarea influenței PSD
Mediafax
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Știința statului jos: ce funcții ale scaunului chiar contează pentru spate și concentrare (P)
DECES A murit fostul selecționer al Stelei. „Unul dintre cei mai respectați antrenori. Drum lin, maestre!”
21:39
A murit fostul selecționer al Stelei. „Unul dintre cei mai respectați antrenori. Drum lin, maestre!”
POLITICĂ Stolojan de partea lui Bolojan. „Dragă Stolo'” îl contrazice pe Băsescu în cazul Liberal 100%
21:35
Stolojan de partea lui Bolojan. „Dragă Stolo'” îl contrazice pe Băsescu în cazul Liberal 100%
ANALIZĂ Cine îl poate înlocui pe Keir Starmer? Principalii pretendenți la funcția de prim-ministru al Marii Britanii
21:06
Cine îl poate înlocui pe Keir Starmer? Principalii pretendenți la funcția de prim-ministru al Marii Britanii
FINANCIAR Jerome Powell își încheie azi mandatul de șef al Rezervei Federale, unul dintre cei mai mari adversari ai lui Trump. Cine este succesorul desemnat
20:59
Jerome Powell își încheie azi mandatul de șef al Rezervei Federale, unul dintre cei mai mari adversari ai lui Trump. Cine este succesorul desemnat
FLASH NEWS Marco Rubio a călătorit alături de Donald Trump în China, cu toate că se afla pe lista de sancțiuni a Beijingului. Ce soluție de compromise s-a găsit
20:48
Marco Rubio a călătorit alături de Donald Trump în China, cu toate că se afla pe lista de sancțiuni a Beijingului. Ce soluție de compromise s-a găsit
ALERTĂ Autorităţile din Neamț demontează un fake news din județ: Imaginile cu coloane de fum şi flăcări, care circulă în mediul online, nu sunt adevărate
20:45
Autorităţile din Neamț demontează un fake news din județ: Imaginile cu coloane de fum şi flăcări, care circulă în mediul online, nu sunt adevărate

Cele mai noi

Trimite acest link pe