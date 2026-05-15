Eugen Teodorovici își recunoaște greșeala politică -„Îmi pare rău, am greșit. Poate azi eram președinte”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Teodorovici a vorbit deschis despre retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei. Urmărește aici, integral, emisiunea Atitudini

Fostul ministru și-a retras candidatura și a anunțat că îl susține pe Daniel Băluță. Adina Anghelescu a explicat că decizia a stârnit nemulțumiri în rândul alegătorilor.

Adina Anghelescu: „Ați candidat la Primăria Capitalei?” Eugen Teodorovici: „Da.” Adina Anghelescu: „Multă lume care se îndreptase spre dumneavoastră a fost nemulțumită. Da, multă sau puțină, cât o fi fost. Nu stăm să măsurăm în numere. Să știți că mulți au fost supărați. Au spus: «Uite, eu voiam să-l susțin și el se retrage și îl susține pe Daniel Băluță. Ce înseamnă asta? Cum să mai creadă lumea în Teodorovici?»” Eugen Teodorovici: „În toate sondajele apăream undeva la 0, 1, 2 %. Scorul final ar fi fost cu mult peste 15%”

Eugen Teodorovici: „Îmi pare rău. Am greșit”

Eugen Teodorovici a recunoscut și o greșeală mai veche. El a declarat că a refuzat în trecut funcția de prim-vicepreședinte PSD, propusă de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Gabriela Firea.