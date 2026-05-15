Eugen Teodorovici: Președintele Iohannis cu o mână de politicieni au retrimis cel mai liberal cod fiscal din istorie în Parlament ca să fie măcelărit

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Teodorovici explică din culisele guvernării cum se pot tranzacționa politic interesele economice ale României. Președintele Iohannis cu o mână de politicieni au retrimis cel mai liberal cod fiscal din istorie în Parlament ca să fie măcelărit, afirmă Teodorovici.

Pe mine le-a fost foarte teamă să facă să sune

Știți că de când am fost eu director și până ca ministru le-a fost foarte teamă să facă, să sune. Băi, știi acolo și așa mai departe. Odată m-a sunat un lider local, când eram director. Secretar de stat, eram parcă atunci. E prescris, dusă.

Domnul trebuie să treacă pe la ei de la PSD, de la PD, ca un lider local. Baron, printre broni locali, investiții. Am pus la toată corespondența să să se poarte între mine de la centru și operatorii de apă. Trebuia să treacă pe la el, care presta o structură la nivel de țară și i-am spus băiatule, de unde vii tu, mă, cu regulile astea, de ce? Ca să vadă el ce și cum avem?, explică Teodorovici.

Cel mai liberal cod fiscal din istorie

Ei au de astfel de chestii. Știți că cei care sunt în zona locală au aceste… Suceava-Focșani. Deci a fost o chestiune micuță, dar mai departe altceva, la nivel de ministru, nu, să știți că nu firme, firme, companii. Ambasada Germaniei a fost atunci când am făcut codul fiscal ca ministru de finanțe în 2015.

Am și arătat presa, o s-o mai pun încă o dată, că acel cod fiscal cel mai liberal în octombrie 2015. Am băgat cu Victor Ponta atunci, printr-o ordonanță de urgență ce-au scos în Parlament.

Deci, după ce codul fiscal a primit vot super puternic în Parlament, în iunie 2015, președintele Iohannis cu o mână de politicieni au retrimis codul fiscal în Parlament ca să fie măcelărit. Eu am intrat în discuțiile respective în primă fază, după care am fost scos de acolo, că se și s-a și spus Domnule Teodovice, a avut mandat să asculte, afirmă Teodorovici.

L-au făcut praf

Eu încercam să las codul în aceeași formă care a fost retrimis la Parlament și să retrimitem Președintelui înapoi. În fine, l-au făcut praf, dar în octombrie, repet, l-am reparat, l-am reparat și a ieșit așa cum ne-am dorit.

Chiar am și spus în cred că în primele mele conferite de presă ca ministru de finanțe în 2015, am și spus, i-am dat un avertisment domnului domnului Iohannis că lucrurile se vor face cum spun eu, dar foarte frumos volat, foarte elegant.

I-am dat cu flit ambasadorului Germaniei

Numai că ambasadorul Germaniei la București, de ziua Statelor Unite, îmi aduc aminte eram pe peluza ambasadei la vine mine și mi-a spus domnule ministru, știți cu acest cod fiscal că facem praf economia României. Convenția de la Viena nu are prevederi de genul acesta, ca tu ambasador să-mi spui mie ce fac pe politică fiscală. Zic eu nu vin la tine la Berlin să spun cum să faci, da, i-am dat flit.

Mă trezesc cu scrisoare de la ambasada Germaniei în care mă face praf, ambasadorul și spune că dacă fac asta se va duce economia direct în gard, ca să vedeți. Era teama că se vor reloca activități din Germania către România, având regim fiscal, afirmă fostul ministru de Finanțe.

