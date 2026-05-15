Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre cum ar accepta atât funcția de Premier, cât și cea de Președinte al României.
Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Eugen Teodorovici a vorbit despre cum ar accepta atât funcția de Premier, cât și cea de Președinte al României. Acesta a început prin a spune că se gândește constant la cum ar gestiona lucrurile dintr-o asemenea funcție. Politicianul susține că se pune la dispoziția viitorului guvern, atât dintr-o funcție oficială, cât și din una de consultanță.
„Punctual vă răspund. Eu m-am gândit… Nu dacă m-am gândit să fie Premier, că la asta mă gândesc de când, probabil, am început să gândesc, de când am prins viață. Pentru că este o onoare incredibilă. Nu că aș vrea să fiu premier, am spus-o întotdeauna. Știu că sună a aroganță și-o repet. Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine. Asta e singura mea dilemă. Dacă partidele politice, cele care vor să formeze Guvernul au nevoie de expertiza mea din Guvern, din afara Guvernului… Eu să știți că nu țin la funcție. Eu, dacă m-am născut lider, n-am nevoie de funcție ca să fiu lider. Nu-mi trebuie funcție ca să explic. Nu pun condiție să fiu eu acolo ca să fac, niciodată. Ca dovadă sunt mesajele mele trimise lui Bolojan ca președinte interimar și lui Nicușor Dan ca președinte. Da, pe fonduri europene, pe finanțe, pe toți, pe toți… Domnule, faceți măi frate… Deocamdată nu au ținut cont niciunii. Poate vine cine știe cine… Atenție, colegi de-ai mei mă înjurau pe timpuri că știam salariile profesorilor și medicilor. Că domnule, nu ne votează. Băi, oameni buni, eu nu fac ca să mă voteze lumea. Eu fac ce este corect. Că după, românul te votează, asta e altă treabă.”, a explicat politicianul.