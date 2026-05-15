Eugen Teodorovici: „Mai sigur decât că trăiesc ziua de mâine sunt că voi ajunge președinte al statului și prim-ministru. Nu știu când și în ce ordine”

Eugen Teodorovici: „Dacă partidele politice, cele care vor să formeze Guvernul au nevoie de expertiza mea din Guvern, din afara Guvernului… Eu să știți că nu țin la funcție. Eu, dacă m-am născut lider, n-am nevoie de funcție ca să fiu lider. Nu-mi trebuie funcție ca să explic. Nu pun condiție să fiu eu acolo ca să fac, niciodată. Ca dovadă sunt mesajele mele trimise lui Bolojan ca președinte interimar și lui Nicușor Dan ca președinte.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Eugen Teodorovici a vorbit despre cum ar accepta atât funcția de Premier, cât și cea de Președinte al României. Acesta a început prin a spune că se gândește constant la cum ar gestiona lucrurile dintr-o asemenea funcție. Politicianul susține că se pune la dispoziția viitorului guvern, atât dintr-o funcție oficială, cât și din una de consultanță.