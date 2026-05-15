Eugen Teodorovici: „PSD nu poate intra în opoziție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre miniștri, reforme și alianțe politice. Urmărește aici, integral, emisiunea Atitudini.

Eugen Teodorovici a vorbit în emisiunea „Atitudini” despre situația politică din România și despre viitorul guvern. Fostul ministru spune că, în acest moment, PSD este singurul partid care poate forma un guvern.

Ce spune Eugen Teodorovici despre miniștri

În timpul emisiunii, Eugen Teodorovici a explicat că miniștrii nu ar trebui să vină direct din sistemele pe care le conduc. El a dat exemplul educației și al sănătății. Potrivit acestuia, un profesor pus ministru la Educație sau un medic pus ministru la Sănătate nu va schimba sistemul.

„Niciodată la educație, la sănătate și nu numai, nu pui miniștrii din sectoarele respective. Nu pui profesor la Educație, nu pui medic la Sănătate, pentru că ei se vor întoarce în sistemele din care provin și nu le vor reforma niciodată”, a spus Teodorovici.

Fostul ministru consideră că este nevoie de oameni care știu să administreze bani și să ia decizii clare.

PSD, singura variantă de guvern

Eugen Teodorovici a declarat că PSD poate forma un guvern singur sau împreună cu UDMR. El spune că celelalte partide nu vor să intre la guvernare cu PSD. În același timp, AUR nu ar susține un guvern minoritar.

PSD nu poate intra în opoziție

La final, Eugen Teodorovici a declarat că PSD nu își permite să stea în opoziție. El a spus că partidul va intra la guvernare și va conduce viitorul Executiv.