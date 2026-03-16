„Bodyguardul lui Dumnezeu”, Mircea Ursu, dezvăluiri despre Marian Iancu și Dinamo: „Ori cu noi, ori cu sistemul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Mircea Ursu, cunoscut drept „bodyguardul lui Dumnezeu”, a vorbit despre trecutul său ca sportiv de performanță și gardă de corp. Acesta a rememorat începuturile carierei sale și contextul în care a ajuns să lucreze pentru omul de afaceri Marian Iancu. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
În dialogul din „Martorii”, Ursu a explicat că înainte de a deveni gardă de corp a fost sportiv de performanță. Potrivit lui, rezultatele obținute în sport i-au deschis multe oportunități. El spune că a refuzat acea cale și a ales să rămână în mediul privat, unde a ajuns să lucreze pentru Marian Iancu.
Mircea Ursu a vorbit și despre momentul în care a fost arestat, în 2013, în contextul scandalului legat de conflictele dintre grupările din zona sportivilor. El susține că nu a fost implicat direct în incidentul în care s-au tras focuri de armă la Popești-Leordeni. A fost asociat cu acel caz din cauza unor relații de prietenie.
„Înainte să fiu gardă de corp am fost un foarte, foarte bun sportiv de performanță. N-are nimeni cum să-mi conteste meritele acestea. Însă domnului Marian Iancu îi plăcea de mine. Am rămas la domnul Marian Iancu pentru că am refuzat gradul de la Dinamo. Mi-a zis: ori cu noi, ori cu sistemul. Am mulți colegi, nu vreau să dau nume, care sunt acum pe la DIICOT, prieteni de la Dinamo cu care mâncam un pate, să spun așa, când eram sportiv. M-au arestat în 2013 când a fost scandalul cu Nuțu, cu sportivii, când au fost împușcăturile acelea la Popești-Leordeni. N-am avut nicio treabă. N-am fost implicat în scandalul acela. Însă aveam un prieten foarte bun, care e și acum prieten, pentru care mai mergeam. Mă sună prietenul ăsta al meu: hai cu mine să mergem peste cămătari. Nu aveau curaj să meargă peste Nuțu. Am fost la Nuțu acasă, era închis, am dat niște picioare în uși și am plecat.”, afirmă Mircea Ursu.