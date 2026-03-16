„Bodyguardul lui Dumnezeu”, Mircea Ursu, dezvăluiri despre Marian Iancu și Dinamo: „Ori cu noi, ori cu sistemul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Mircea Ursu, cunoscut drept „bodyguardul lui Dumnezeu”, a vorbit despre trecutul său ca sportiv de performanță și gardă de corp. Acesta a rememorat începuturile carierei sale și contextul în care a ajuns să lucreze pentru omul de afaceri Marian Iancu. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

În dialogul din „Martorii”, Ursu a explicat că înainte de a deveni gardă de corp a fost sportiv de performanță. Potrivit lui, rezultatele obținute în sport i-au deschis multe oportunități. El spune că a refuzat acea cale și a ales să rămână în mediul privat, unde a ajuns să lucreze pentru Marian Iancu.

„Am rămas la domnul Marian Iancu pentru că am refuzat gradul de la Dinamo”

Mircea Ursu a vorbit și despre momentul în care a fost arestat, în 2013, în contextul scandalului legat de conflictele dintre grupările din zona sportivilor. El susține că nu a fost implicat direct în incidentul în care s-au tras focuri de armă la Popești-Leordeni. A fost asociat cu acel caz din cauza unor relații de prietenie.