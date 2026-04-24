Prima pagină » Emisiuni » Bucureștiul va avea un Madison Square Garden la Romexpo. Mihai Daraban: „Facem o mega-sală polivalentă de 8000 de locuri”

Bucureștiul va avea un Madison Square Garden la Romexpo. Mihai Daraban: „Facem o mega-sală polivalentă de 8000 de locuri”

Andrei Rosz
Bucureștiul va avea un Madison Square Garden la Romexpo. Mihai Daraban: „Facem o mega-sală polivalentă de 8000 de locuri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Mihai Daraban, președinte CCIR, a vorbit despre cum Pavilionul Central de la Romexpo se va transforma într-o sală polivalentă de 8000 de locuri, cu tribune mobile. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Mihai Daraban: „Ne-am gândit să facem o sală polivalentă de 8000-8500 de locuri, să vedem… Suntem pe ultimele retușuri cu proiectanții, cu tribune mobile care vin spre ring, pleacă în lateral, cu afișaj atârnat de tavan… O mega-sală polivalentă care să adăpostească tot ce înseamnă manifestare sportivă, de sală, din București, concerte…

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Mihai Daraban a vorbit despre cum Pavilionul Central de la Romexpo se va transforma într-o sală polivalentă de 8000 de locuri, cu tribune mobile. Acesta a început prin a spune că Romexpo a adăpostit de-a lungul timpului tot felul de evenimente. Proiectul presupune realizarea unei săli polivalente cu 8000-8500 de locuri, cu tribune mobile și afișaj electronic din tavan. Președintele CCIR susține că se află la ultimele retușuri cu proiectanții.

„Deci ne-am gândit la Pavilionul Central (n.r. Pavilionul Central de la Romexpo) care a adăpostit în decursul anilor tot felul de manifestări, de la expoziții, pentru care a fost făcut, la târguri și congrese de tot felul, și de partide, și de medical, și așa mai departe. Și concerte, și Cirque du Soleil, luați-le cum vreți. Ne-am gândit să facem o sală polivalentă de 8000-8500 de locuri, să vedem… Suntem pe ultimele retușuri cu proiectanții, cu tribune mobile care vin spre ring, pleacă în lateral, cu afișaj atârnat de tavan… O mega-sală polivalentă care să adăpostească tot ce înseamnă manifestare sportivă, de sală, din București, concerte, tot, tot, tot. Și cu voia dumneavoastră, poate și congrese de partid, dar poate se mai împuținează și ei ca număr. Poate nu mai cheamă atât de mulți primari pe la congrese. Ăștia oricum se opun la orice reorganizare administrativă. La un milion 300 de mii de bugetari câți avem… Nu vreau să fiu greșit interpretat. Eu sunt de acord cu tot ce înseamnă bugetari din sănătate, din educație, din armată, din trupele speciale, de peste tot, din ANAF și din justiție. Eu am un dinte că acești oameni pe care vi i-am menționat eu sunt aproape 600.000. Dar ce facem că până pe la vreun milion 350 de mii vorbim de administrație publică centrală și locală. Aici e problema. Comunele acelea de 500, de 1000 de locuitori, comune care vor școli, dar nu au copii. Săli de sport, sunt vreo 3722 de săli făcute… Șefii de partid știu că pe domnul primar nu-l pot refuza. Ăla vrea școală cu orice preț. Degeaba îi spui că are trei copii și un câine în toată comuna.”, a explicat președintele CCIR.

