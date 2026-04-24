Ce impact are energia asupra competitivității companiilor? Mihai Daraban: „E devastator! Statul are profit de 2 miliarde de euro pe care îi toacă”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Mihai Daraban a vorbit despre cum impactul prețului energiei asupra competitivității companiilor este unul devastator. Acesta a început prin a spune că 3 companii din energie – Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Romgaz au profit de 2 miliarde de euro. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României se întreabă ce face statul cu dividendele sale. Ca răspuns la propria întrebare, acesta susține că Statul Român toacă bani pentru că are un apetit de consum greu de egalat.
„Este devastator. Și una, și alta. Gândiți-vă… Nu mă leg neapărat de prețul la pompă. Acum, da, vorbim de această energie electrică, de ani de zile. Anul trecut, Hidroelectrica avea profit 3,3 miliarde de lei, față de vreo patru și ceva, cu un an înainte, Nuclearelectrica 1,7, Romgazul 2,22 miliarde. Și eu vă întreb pe dumneavoastră și pe telespectatori cine sunt aceste trei entități? Nu cumva sunt toate trei ale Statului Român? Nu cumva acționarul, nu că majoritar, ci covârșitor, este Statul Român? Ce face statul cu dividendele luate de la aceste societăți de stat producătoare de energie? Ce să facă? Îi toacă? E simplu, răspunsul e simplu. Dar să nu mai vorbim că aud câteodată și câte un decident vorbind de energia scumpă din România. Domnule, uitați-vă întâi la voi în grădină, că voi o produceți. Astea sunt lucruri certe. Deci nu trebuie să fii o lumină ca să conduci un monopol de genul ăsta condamnat să facă profit. S-a zis că la Hidroelectrica a scăzut profitul de la 4,6 cât era, la 3,3. Păi normal, dacă a fost apă mai puțină care a căzut prin turbine. Adică, vă dați seama, e logic. Până la urmă au dreptate în ceea ce spun, dar ca să vedeți ce lucru banal. Dar eu în continuare mă întorc. Ce face statul? Deci, până acuma v-am menționat vreo 2 miliarde de euro din doar trei societăți de stat din energie profit. Și atunci întreb retoric… Dar profitul ăsta pe spatele cui e făcut? Al nostru, al consumatorului, că e persoană fizică sau juridică. Deci, aici este problema noastră. Și iar ajung la ce spuneam și ce urlu de 7-8 ani de zile de reducere a cheltuielilor statului. Pentru că indiferent de cât producem, că am crescut cifra de afaceri, cum vă spuneam, cu 37, că a crescut și profitul brut cu un miliard de euro… Noi vorbim de miliarde de euro. Domnule, noi, indiferent, nu putem să satisfacem consumul statului, apetitul de consum al statului. E foarte greu. Este un grăsuț din ăla care mănâncă încontinuu, n-ai ce să îi faci. Soluția este reorganizare administrativă. Adică mai puține entități unde politicul să angajeze, pentru că politicul nu se va opri din angajări niciodată.”, a explicat președintele CCIR.