Ce impact are energia asupra competitivității companiilor? Mihai Daraban: „E devastator! Statul are profit de 2 miliarde de euro pe care îi toacă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Mihai Daraban, președinte CCIR, a vorbit despre cum impactul prețului energiei asupra competitivității companiilor este unul devastator.

Mihai Daraban: „Noi vorbim de miliarde de euro. Domnule, noi, indiferent, nu putem să satisfacem consumul statului, apetitul de consum al statului. E foarte greu. Este un grăsuț din ăla care mănâncă încontinuu, n-ai ce să îi faci. Soluția este reorganizare administrativă. Adică mai puține entități unde politicul să angajeze, pentru că politicul nu se va opri din angajări niciodată.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Mihai Daraban a vorbit despre cum impactul prețului energiei asupra competitivității companiilor este unul devastator. Acesta a început prin a spune că 3 companii din energie – Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Romgaz au profit de 2 miliarde de euro. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României se întreabă ce face statul cu dividendele sale. Ca răspuns la propria întrebare, acesta susține că Statul Român toacă bani pentru că are un apetit de consum greu de egalat.