Verdict final în disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi, după o luptă de 25 de ani în instanță. „S-a făcut dreptate”

Instanța a decis, după un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, că Babele și Sfinxul din Bucegi, plus terenul aferent, aparțin comunei dâmbovițene Moroeni. Decizia este definitivă.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat vineri, după decizia instanței privind disputa cu județul Prahova referitoare la apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele – Sfinxul că „s-a făcut dreptate pentru județul âmbovița!”, scrie Agerpres. El a punctat că „Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru”.

„Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele -Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița. Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT (Unitate Administrativ-Teritorială-n.r.) Bușteni au fost respinse”, a scris, pe Facebook, Corneliu Ștefan.

Această dispută a început în anul 1999

1999–2000 – Bușteni inițiază intabularea Babelor și Sfinxului, contestată de județul Dâmbovița;



2001 – Consiliul Județean Dâmbovița deschide prima acțiune în instanță împotriva Prahovei;



2015 – Este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre UAT Moroeni și UAT Bușteni;



2021 – Tribunalul Vâlcea stabilește că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița;



2022 – Curtea de Apel Pitești confirmă hotărârea și respinge recursul;



2025 – Tribunalul Dâmbovița respinge cererile formulate de UAT Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei Babele–Sfinxul;



2026 – Curtea de Apel Ploiești respinge definitiv recursul și menține hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița. Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această cauză cu seriozitate și profesionalism: echipelor juridice, instituțiilor implicate și tuturor dâmbovițenilor care au crezut în acest drept legitim. Consiliul Județean Dâmbovița va continua să protejeze și să dezvolte responsabil zona montană Peștera–Padina, prin investiții în infrastructură, turism și servicii moderne. Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, a mai spus Ștefan.

