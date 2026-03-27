Prima pagină » Emisiuni » Dian Popescu: „ Cea mai mare nenorocire în România este că 7 milioane de români îi avem afară”

Dian Popescu: „ Cea mai mare nenorocire în România este că 7 milioane de români îi avem afară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Dian Popescu, expert în energie, a vorbit despre faptul că cea mai mare problemă a României sunt românii plecați în diaspora.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dian Popescu a vorbit despre faptul că cea mai mare problemă a României sunt românii plecați în diaspora. Acesta explică faptul că foarte multe firme dau faliment sau intră în insolvență. Lipsa locurilor de muncă este un factor care îi determină pe români să plece din țară. Expertul susține că șapte milioane de români în diaspora înseamnă o țară depopulată.

„O spun la fiecare emisiune, când îmi aduc aminte. Cea mai mare nenorocire României în acest moment nu e nici prețul la energie, nici că ne fură companiile străine, niciunul. Cei 7 milioane de români pe care îi avem afară, care au plecat în 25 de ani, au plecat, 7 milioane de români. Uite, Renault restructurează. Uitați-vă, n-aveți statistici. Cereți-i lui Daraban, la Camera de Comerț să vedeți câte firme intră în faliment și au cerut insolvență din cauza acestor prețuri. Deci, 7 milioane de români înseamnă o țară depopulată. Serbia la ora asta are 6 milioane. Am dat un exemplu, o țară ca Serbia, fără niciun cetățean, asta este România. Gândește-te că ai intrat într-o țară și nu ai vedea pe nimeni. Cum am fost eu la Cernobîl și nu era nimeni prin satele alea. Eu am mers oficial. Deci  gândește-te, 7 milioane de români scoși afară. Să pierzi poporul. Deci, nenorociți ăștia au pierdut poporul român. Degeaba avem noi țară, niște terenuri agricole, satele părăsit, 7 milioane de români, deci noi nu mai avem țară. Noi avem cea mai mare emigrație după Siria, care a plecat de război și de bombe. Deci aici trebuie să privească. Adică politicienii, dacă ar trebui trași la răspundere pe toată această perioadă. Ce-ați făcut de-ați gonit populația din țară? Asta este drama. 7 milioane de români sunt afară.”, a declarat expertul.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe