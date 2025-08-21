Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Florin Călinescu îl atacă dur pe Nicușor Dan pentru absența de la Ziua Marinei: Comandantul Suprem al Armatei și-a bătut joc de Armata Română

22 aug. 2025, 01:16, Emisiuni
Actorul și fostul realizator TV Florin Călinescu îl atacă dur pe președintele Nicușor Dan pentru absența de la ceremonia de Ziua Marinei, sărbătorită anual pe 15 august.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în locul președintelui care face drumeții prin țară.

„Ziua marinei militare, a cărei beneficiar face parte din armata țării. Marina este o armă. Iar tu ca președinte ești comandantul suprem al țării. Deci, el nu a lipsit că avea certificat de boală, că trebuia să-și ducă copiii la doctor. N-a lipsit că era pe front. COMANDANTUL SUPREM AL ARMATEI ROMÂNIEI trebuia să fie prezent la sărbătoarea armatei României. Domnule președinte, a început războiul lui Putin prin Tiraspol și ne atacă. Scuză-mă, vorbește mai încet? Zi Titișor, vrei vată de zahăr? Mă freci cu războiul? Mă, tu ești comandantul suprem al armatei? Te duci în Soare, leșini, stai acolo, ține unul umbrela, faci caca de dimineață, iei anticoagulante,  MĂ, TU STAI ACOLO. TREBUIE SĂ ZICI FOC! Toți generalii se uită la Comandant. Rușii au trecut de Tecuci. Ce faci? N-are semnal. N-are semnal nici în mijlocul Bucureștiului. În astă țară trăim noi. Deci, comandantul suprem al armatei României și-a bătut joc de Armata României!”, a spus Florin Călinescu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

