Dan Dungaciu: „Anul 2025 a lansat liniile puternice ale lui Trump, iar 2026 va clarifica politica”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o interpretare coerentă a politicii externe a administrației Trump, subliniind că anul 2025 permite o descifrare clară a strategiilor conturate încă din 2020. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu descrie acțiunile lui Trump ca pe o „revoluție” care redefinește echilibrul global prin doctrine clasice, adaptate la amenințări contemporane. Acesta mai subliniază consistența strategică a lui Trump, contrazicând criticii care îl acuză de imprevizibilitate.

„Cred că anul 2025 este anul care va fi descifrat cel mai bine din perspectiva lui 2026, pentru că acuma s-au lansat niște linii puternice care devin coerente prin Strategia de Apărare a Americii, care devin clare, limpezi. E foarte interesant tot ce spun americani, strategia de securitate, se vede pe teren” , spune analistul

Dungaciu compară politica Trump cu o revoluție care „stârnește contra-revoluția” – fără neutri, doar aliați sau dușmani.