Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Anul 2025 a lansat liniile puternice ale lui Trump, iar 2026 va clarifica politica”

Dan Dungaciu: „Anul 2025 a lansat liniile puternice ale lui Trump, iar 2026 va clarifica politica”

Serdaru Mihaela
28 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o interpretare coerentă a politicii externe a administrației Trump, subliniind că anul 2025 permite o descifrare clară a strategiilor conturate încă din 2020. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu descrie acțiunile lui Trump ca pe o „revoluție” care redefinește echilibrul global prin doctrine clasice, adaptate la amenințări contemporane. Acesta mai subliniază consistența strategică a lui Trump, contrazicând criticii care îl acuză de imprevizibilitate.

„Cred că anul 2025 este anul care va fi descifrat cel mai bine din perspectiva lui 2026,  pentru că acuma s-au lansat niște linii puternice care devin coerente prin Strategia de Apărare a Americii, care devin clare, limpezi. E foarte interesant tot ce spun americani, strategia de securitate, se vede pe teren” , spune analistul

Dungaciu compară politica Trump cu o revoluție care „stârnește contra-revoluția” – fără neutri, doar aliați sau dușmani.

„Eu zic să vă bazați pe ce spune Trump, că tot ce face e recurent și dacă a zis ceva, aia va face, că unele lucruri nu ies… Gândiți-vă că orice revoluție stârnește contra-revoluția, că revoluțiile n-au prieteni, au amici sau inamici. Deci la revoluții nu poți să fii neutru. Toate „viespile” s-au dus când au văzut că în America nu se poate trăi, au fugit în Europa și încearcă din Europa să înceapă administrația americană, că asta se întâmplă acum. Dar tot ce face Trump este coerent, nu îl oprește aproape nimeni și tot ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu ține de strategie, bombardarea Iranului și intrarea lui foarte prudentă acolo” , conchide Dungaciu

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Valoarea subsidiilor pentru agricultură este imensă pentru țări ca Turcia și Ucraina
09:30
Valentin Stan: Valoarea subsidiilor pentru agricultură este imensă pentru țări ca Turcia și Ucraina
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump anunță că în câțiva ani anumite state europene ar putea să aibă cetățeni majoritari non-europeni
09:00
Valentin Stan: Trump anunță că în câțiva ani anumite state europene ar putea să aibă cetățeni majoritari non-europeni
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski observă că presiunile care se pun pe Rusia sunt din ce în ce mai mici”
08:00
Dan Dungaciu: „Zelenski observă că presiunile care se pun pe Rusia sunt din ce în ce mai mici”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski speră că anumiți oameni din SUA ar putea pune presiune pe Trump să-l convingă să acționeze împotrivă lui Putin”
07:30
Dan Dungaciu: „Zelenski speră că anumiți oameni din SUA ar putea pune presiune pe Trump să-l convingă să acționeze împotrivă lui Putin”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
11:30
Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român”
10:30
Ion Cristoiu: „Anul 2025 – Anul care nu ne-a adus absolut nimic nou în legătură cu poporul român”
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Durere SFÂȘIETOARE pentru o influenceră celebră. I-a murit fiica în ziua de Crăciun, la 2 ani după ce fata mai mare s-a stins din cauza septicemiei
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
EXCLUSIV „Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicușor Dan”
Cancan.ro
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Italia sărbătorește primul copil născut într-un sat în ultimii 30 de ani

Cele mai noi