Dan Dungaciu: „Anul 2025 a lansat liniile puternice ale lui Trump, iar 2026 va clarifica politica”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o interpretare coerentă a politicii externe a administrației Trump, subliniind că anul 2025 permite o descifrare clară a strategiilor conturate încă din 2020. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Dan Dungaciu descrie acțiunile lui Trump ca pe o „revoluție” care redefinește echilibrul global prin doctrine clasice, adaptate la amenințări contemporane. Acesta mai subliniază consistența strategică a lui Trump, contrazicând criticii care îl acuză de imprevizibilitate.
„Cred că anul 2025 este anul care va fi descifrat cel mai bine din perspectiva lui 2026, pentru că acuma s-au lansat niște linii puternice care devin coerente prin Strategia de Apărare a Americii, care devin clare, limpezi. E foarte interesant tot ce spun americani, strategia de securitate, se vede pe teren” , spune analistul
Dungaciu compară politica Trump cu o revoluție care „stârnește contra-revoluția” – fără neutri, doar aliați sau dușmani.
„Eu zic să vă bazați pe ce spune Trump, că tot ce face e recurent și dacă a zis ceva, aia va face, că unele lucruri nu ies… Gândiți-vă că orice revoluție stârnește contra-revoluția, că revoluțiile n-au prieteni, au amici sau inamici. Deci la revoluții nu poți să fii neutru. Toate „viespile” s-au dus când au văzut că în America nu se poate trăi, au fugit în Europa și încearcă din Europa să înceapă administrația americană, că asta se întâmplă acum. Dar tot ce face Trump este coerent, nu îl oprește aproape nimeni și tot ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu ține de strategie, bombardarea Iranului și intrarea lui foarte prudentă acolo” , conchide Dungaciu