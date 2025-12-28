Dan Dungaciu: „Zelenski observă că presiunile care se pun pe Rusia sunt din ce în ce mai mici”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a discutat despre evoluțiile din Ucraina, subliniind semnale contradictorii venite dinspre Kiev. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit lui Dungaciu, povestea „deșirării” conflictului începe de la Kiev, unde Rada Supremă votează pachete de legi care ar permite alegeri chiar în timpul războiului. Aceste inițiative vin probabil din anturajul președintelui Volodimir Zelenski, care ar începe să cedeze presiunilor pentru pace.

„Problema complicată în acest moment este ce se va întâmpla sau de unde va începe „deșirarea” acestei povești. Începe de la Kiev, pentru că și acolo s-au dat niște semnale. Dacă ne uităm puțin pe presa de la Kiev, Rada începe să voteze pachete de legi care ar favoriza inclusiv alegerile în timpul războiului. Deci și acolo începe cineva să împingă aceste tipuri de semnale. Adică cercul probabil din jurul domnului Zelenski. Și când spun domnul Zelenski, acea camarilă care vrea războiul până la capăt, începe să se răstrângă” , afirmă Dan Dungaciu.

Conform lui Dungaciu, planul ucrainean vizează încetarea ostilităților pe frontul actual, urmată de negocieri, alegeri și consultări populare. Totuși, rușii resping ferm această perspectivă.