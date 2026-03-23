În cea mai recentă ediție a emisiunii „Martorii", Oana Tașcău a oferit detalii rare despre activitatea sa pe platforma OnlyFans, discutând deschis despre câștiguri, provocări și planurile de viitor.

Potrivit declarațiilor sale, Oana încasează în medie 2.000 de euro pe lună din conținutul postat pe contul personal, deși recunoaște că suma ar putea fi mult mai mare dacă s-ar implica mai activ. Activitatea sa nu a fost constantă: din martie anul trecut, nu a mai produs conținut cu partener, limitându-se la poze și filmulețe singură.

„Nu am avut partener, nu am avut relație, nu am făcut content, doar poze singură, filmulețe singură, atât”, a explicat ea.

Până în prezent, în cei aproximativ 4 ani de când are contul, Oana a realizat circa 30 de filmulețe, care i-au generat peste 50.000 de euro direct pe platformă, plus aproximativ 20.000 de euro prin transferuri pe Revolut de la fani. Întrebată despre cererile specifice ale abonaților, aceasta a menționat că i s-a cerut să poarte uniforma de polițistă pe care o deținea, dar a optat doar pentru un sacou asemănător, refuzând să meargă mai departe. Oana consideră afacerea rentabilă tocmai pentru că nu este obligată să producă constant.