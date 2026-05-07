Crin Antonescu: „Ilie Bolojan a fost un premier foarte slab"

Într-o ediție recentă a emisiunii Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre scena politică din România. Mesajul lui a fost clar: lucrurile nu merg bine, iar partidele trebuie să își asume greșelile. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Antonescu a spus că țara pare prinsă într-o campanie electorală fără final. În opinia lui, această stare continuă afectează deciziile importante. În loc de soluții, apar doar conflicte și promisiuni.

„Problema este dacă, totuși, din partidul ăsta mai rămâne ceva folosibil, ca să spun așa, într-o societate cât de cât democratică și normală, pentru că, totuși, acum s-a ajuns la noi. Suntem ca într-o campanie electorală care nu se mai încheie, care stă să înceapă” , spune Crin Antonescu.

El a criticat și lipsa de direcție a guvernării. A menționat că sunt probleme mari în economie. De la inflație până la investiții, situația nu este stabilă. În același timp, spune că nu există explicații clare pentru oameni.

„Bolojan a fost un prim-ministru foarte, foarte slab, aș putea spune. Este un personaj politic puternic, construit în prezent. Dar, domnule, dincolo de date economice fundamentale, de la inflație până la consum, de la investiții până la ce vrei, pe care, hai să le punem, ca de obicei, pe seama „grelei moșteniri”, gândește-te că este un prim-ministru care nu a avut nimic de spus despre politica externă și despre politica de apărare: semnează contractele, dar nu a avut nimic de spus, pentru că, totuși, sunt niște lucruri de explicat” , conchide Crin Antonescu.

