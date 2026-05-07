Donald Trump și Xi Jinping ar putea încheia un acord privind Iranul săptămâna viitoare

Donald Trump și Xi Jinping se pregătesc pentru un summit la scară largă la Beijing, pe fondul căruia circulă zvonuri despre o posibilă tranzacție între Statele Unite și China pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele american, dezamăgit de poziția aliaților din NATO, a deschis practic calea Chinei pentru un rol de mediator principal, scrie BILD.

Interesul cheie al Beijingului rămâne deblocarea Strâmtorii Ormuz, deoarece China importa până la 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de conflict, iar stabilitatea acestei rute este esențială pentru economia chineză.

Secretarul de Stat Marco Rubio a confirmat intenția Washingtonului de a implica Beijingul în diplomație, subliniind interesele economice comune din regiune.

„China se vede tot mai mult ca un garant al stabilității economice globale. În același timp, China pune accentul pe flexibilitate și dorește să evite parteneriatele formale, în special cu o țară atât de imprevizibilă ca SUA sub Trump”, a declarat politologul american Scott Erb pentru BILD.

Săptămâna viitoare, liderii celor două superputeri se vor întâlni personal la Beijing. Trump, care l-a descris în mod repetat pe Xi Jinping ca fiind „un tip grozav” pentru neimplicarea sa în conflictul iranian, speră, potrivit presei americane, să aducă la summit un acord de pace deja pregătit.

În cadrul vizitei de săptămâna a ministrului de externe Iranian, Abbas Araghchi, la Beijing, partea chineză a cerut redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz.

„Comunitatea internațională împărtășește o preocupare comună pentru restabilirea tranzitului normal și în condiții de siguranță prin strâmtoare”, a declarat, miercuri, ministrul de externe Wang Yi în fața omologului său iranian Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat oficial al guvernului Chinei.

