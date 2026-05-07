Știri externe » Donald Trump și Xi Jinping ar putea încheia un acord privind Iranul săptămâna viitoare

Donald Trump și Xi Jinping se pregătesc pentru un summit la scară largă la Beijing, pe fondul căruia circulă zvonuri despre o posibilă tranzacție între Statele Unite și China pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele american, dezamăgit de poziția aliaților din NATO, a deschis practic calea Chinei pentru un rol de mediator principal, scrie BILD.

Interesul cheie al Beijingului rămâne deblocarea Strâmtorii Ormuz, deoarece China importa până la 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de conflict, iar stabilitatea acestei rute este esențială pentru economia chineză.

Secretarul de Stat Marco Rubio a confirmat intenția Washingtonului de a implica Beijingul în diplomație, subliniind interesele economice comune din regiune.

„China se vede tot mai mult ca un garant al stabilității economice globale. În același timp, China pune accentul pe flexibilitate și dorește să evite parteneriatele formale, în special cu o țară atât de imprevizibilă ca SUA sub Trump”, a declarat politologul american Scott Erb pentru BILD.

Săptămâna viitoare, liderii celor două superputeri se vor întâlni personal la Beijing. Trump, care l-a descris în mod repetat pe Xi Jinping ca fiind „un tip grozav” pentru neimplicarea sa în conflictul iranian, speră, potrivit presei americane, să aducă la summit un acord de pace deja pregătit.

În cadrul vizitei de săptămâna a ministrului de externe Iranian, Abbas Araghchi, la Beijing, partea chineză a cerut redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz.

„Comunitatea internațională împărtășește o preocupare comună pentru restabilirea tranzitului normal și în condiții de siguranță prin strâmtoare”, a declarat, miercuri, ministrul de externe Wang Yi în fața omologului său iranian Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat oficial al guvernului Chinei.

Motivul pentru care Trump a renunțat după trei zile la operațiunea de escortare a petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz

Corupția sau războiul? Ucrainenii au fost întrebați care este cea mai mare amenințare la adresa statului

Péter Magyar, în prima vizită oficială la Roma, după ce a participat înainte la lansarea filmului său despre lupta cu „mafia” din Ungaria

Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
„Schimbare de regim" la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
„Mai bine decât călare": Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor"
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau"
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd"

