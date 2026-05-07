Prima pagină » Știri externe » Péter Magyar a ajuns la primul test al carierei sale politice. Viitorul premier vrea să recupereze toți banii din PNRR-ul ungar. Bruxellesul nu e de acord

Péter Magyar a ajuns la primul test al carierei sale politice. Viitorul premier vrea să recupereze toți banii din PNRR-ul ungar. Bruxellesul nu e de acord

Péter Magyar a ajuns la primul test al carierei sale politice. Viitorul premier vrea să recupereze toți banii din PNRR-ul ungar. Bruxellesul nu e de acord
Galerie Foto 3
Sursă foto: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Péter Magyar a ajuns la primul test al carierei sale politice. Viitorul prim-ministru al Ungariei trebuie să le arăte alegătorilor săi cât anume din fondurile europene înghețate ale Budapestei va reuși să recupereze.

Dezacord Bruxelles-Budapesta

Magyar s-a întâlnit, săptămâna trecută, la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a relansa relațiile după ani de conflict cu guvernul anterior, condus de Viktor Orban. Însă, în ciuda intențiilor bune, Bruxelles și Budapesta sunt în dezacord cu privire la suma pe care Ungaria ar trebui să o primească din alocarea fondurilor post-Covid, potrivit unor oficiali care au vorbit cu Politico sub protecția anonimatului. Comisia a recomandat Budapestei să solicite doar granturile, în timp ce Ungaria vrea să revendice întreaga sumă.

„Suntem foarte optimiști în ceea ce privește deblocarea tuturor fondurilor înghețate”, a declarat Kinga Kollár, europarlamentară din partea partidului Tisza al lui Magyar.

Suma este împărțită în 6,5 miliarde de euro sub formă de granturi, care nu trebuie rambursate, și 3,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, care trebuie rambursate la o rată a dobânzii favorabilă. Noua administrație Magyar are termen până la 31 august să solicite oficial banii, în timp ce Comisia are termen până la 31 decembrie să efectueze plățile.

Comisia susține că nu există suficient timp pentru a debloca întreaga sumă de 10,4 miliarde de euro, întrucât acordarea fondurilor depinde de îndeplinirea de către Ungaria a unor obiective specifice de reformă. Fondurile sub formă de împrumuturi ar agrava și mai mult situația precară a finanțelor publice de la Budapesta, având în vedere că datoria publică se situează deja în jurul valorii de 75% din PIB, iar deficitul – diferența dintre cheltuieli și venituri – este estimat să se apropie de 7% din PIB în 2026.

Primul eșec politic al lui Magyar

Dacă Magyar va accepta recomandările Bruxelles-ului, asta va însemna că va renunța la 3,9 miliarde de euro. Pentru negociatorii maghiari, întoarcerea acasă cu mai puțin decât pachetul complet ar fi considerată un eșec politic, după o campanie axată pe o resetare totală a relațiilor cu Bruxelles-ul.

Săptămâna trecută, Magyar a declarat că este încrezător că UE „va da dovadă de suficientă flexibilitate pentru a permite Ungariei să beneficieze de fiecare cent din fondurile la care are dreptul”.

Investiții viitoare

Ungaria intenționează să prezinte, până la sfârșitul lunii mai, un nou plan de punere în aplicare a condițiilor impuse de UE, care să cuprindă reformele și obiectivele revizuite. Comisia face presiuni asupra viitorului guvern pentru a renunța la unele măsuri împovărătoare, inclusiv la elemente esențiale ale reformei sistemului de pensii, care probabil nu vor putea fi finalizate înainte de termenul limită din august.

În cadrul discuțiilor, echipa lui Magyar verifică dacă reformele propuse ar putea îndeplini criteriile Comisiei, a declarat unul dintre oficiali. Obiectivul final este ca Bruxelles-ul să aprobe rapid noul plan după ce acesta va fi prezentat în mod oficial.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Péter Magyar, în prima vizită oficială la Roma, după ce a participat înainte la lansarea filmului său despre lupta cu „mafia” din Ungaria

Ungaria returnează banii și aurul ucrainean confiscat. Zelenski laudă noua putere de la Budapesta: Un pas important în reluarea relațiilor

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe