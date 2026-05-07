Péter Magyar a ajuns la primul test al carierei sale politice. Viitorul prim-ministru al Ungariei trebuie să le arăte alegătorilor săi cât anume din fondurile europene înghețate ale Budapestei va reuși să recupereze.

Dezacord Bruxelles-Budapesta

Magyar s-a întâlnit, săptămâna trecută, la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a relansa relațiile după ani de conflict cu guvernul anterior, condus de Viktor Orban. Însă, în ciuda intențiilor bune, Bruxelles și Budapesta sunt în dezacord cu privire la suma pe care Ungaria ar trebui să o primească din alocarea fondurilor post-Covid, potrivit unor oficiali care au vorbit cu Politico sub protecția anonimatului. Comisia a recomandat Budapestei să solicite doar granturile, în timp ce Ungaria vrea să revendice întreaga sumă.

„Suntem foarte optimiști în ceea ce privește deblocarea tuturor fondurilor înghețate”, a declarat Kinga Kollár, europarlamentară din partea partidului Tisza al lui Magyar.

Suma este împărțită în 6,5 miliarde de euro sub formă de granturi, care nu trebuie rambursate, și 3,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, care trebuie rambursate la o rată a dobânzii favorabilă. Noua administrație Magyar are termen până la 31 august să solicite oficial banii, în timp ce Comisia are termen până la 31 decembrie să efectueze plățile.

Comisia susține că nu există suficient timp pentru a debloca întreaga sumă de 10,4 miliarde de euro, întrucât acordarea fondurilor depinde de îndeplinirea de către Ungaria a unor obiective specifice de reformă. Fondurile sub formă de împrumuturi ar agrava și mai mult situația precară a finanțelor publice de la Budapesta, având în vedere că datoria publică se situează deja în jurul valorii de 75% din PIB, iar deficitul – diferența dintre cheltuieli și venituri – este estimat să se apropie de 7% din PIB în 2026.

Primul eșec politic al lui Magyar

Dacă Magyar va accepta recomandările Bruxelles-ului, asta va însemna că va renunța la 3,9 miliarde de euro. Pentru negociatorii maghiari, întoarcerea acasă cu mai puțin decât pachetul complet ar fi considerată un eșec politic, după o campanie axată pe o resetare totală a relațiilor cu Bruxelles-ul.

Săptămâna trecută, Magyar a declarat că este încrezător că UE „va da dovadă de suficientă flexibilitate pentru a permite Ungariei să beneficieze de fiecare cent din fondurile la care are dreptul”.

Investiții viitoare

Ungaria intenționează să prezinte, până la sfârșitul lunii mai, un nou plan de punere în aplicare a condițiilor impuse de UE, care să cuprindă reformele și obiectivele revizuite. Comisia face presiuni asupra viitorului guvern pentru a renunța la unele măsuri împovărătoare, inclusiv la elemente esențiale ale reformei sistemului de pensii, care probabil nu vor putea fi finalizate înainte de termenul limită din august.

În cadrul discuțiilor, echipa lui Magyar verifică dacă reformele propuse ar putea îndeplini criteriile Comisiei, a declarat unul dintre oficiali. Obiectivul final este ca Bruxelles-ul să aprobe rapid noul plan după ce acesta va fi prezentat în mod oficial.

