04 sept. 2025, 22:00, Emisiuni
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Dan Diaconescu, George Simion, prof. Adrian Severin și Liviu Dragnea.

Noi pachete ale austerității, noi scumpiri, noi taxe și impozite, dar aparatul bugetar rămâne cu privilegiile și sinecurile. Românii devin din ce în ce mai săraci, politicienii români se luptă cu proprii cetățeni, iar politica externă se află într-o mare cumpănă. Cele mai importante subiecte ale săptămânii pot fi urmărite în cea mai completă retrospectivă.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

