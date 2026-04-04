Prima pagină » Emisiuni » Ion Cristoiu: „NATO înseamnă America. America este o super putere globală din punct de vedere al armatei”

Ion Cristoiu: „NATO înseamnă America. America este o super putere globală din punct de vedere al armatei”

Serdaru Mihaela

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul Ion Cristoiu a vorbit despre rolul NATO și despre schimbările geopolitice de după căderea Uniunii Sovietice. Urmărește aici, intregral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu pornește de la anul 1947, când președintele american Harry S. Truman a lansat doctrina îndiguirii. Ideea era simplă: comunismul nu mai trebuie lăsat să se extindă. Potrivit lui Cristoiu, NATO a fost creat ca un sistem de apărare. Scopul era ca Statele Unite să poată sprijini țările din Vest. În opinia lui, fără America, NATO nu ar avea aceeași putere.

„În 1947, Truman a formulat doctrina îndiguirii. Adică a zis: „Nu putem să-i cucerim, dar să nu mai vină spre noi”. Adică să nu se mai răspândească comunismul. Să nu vină peste ei. În cadrul acestei doctrine s-a creat NATO. NATO s-a creat ca un pretext pentru ca America să sprijine țările. În sine, fără America, NATO nu înseamnă nimic, da? Să ai o umbrelă nucleară” , spune scriitorul Ion Cristoiu.

Dominanța militară americană

Ion Cristoiu spune clar: NATO înseamnă, în primul rând, forța militară a SUA. America are baze peste tot în lume și o armată foarte puternică. De aceea, este văzută ca o putere globală. În comparație, Rusia și China sunt, în viziunea lui, mai degrabă puteri regionale.

„NATO înseamnă America. Pentru că America este singura superputere militară care domină lumea” , subliniază Cristoiu.

Rolul protecției americane

Cristoiu explică și un alt efect: țările din Vest au putut să investească mai mult în oameni. Au dezvoltat educația și protecția socială, pentru că beneficiau de siguranța militară oferită de SUA. Cu alte cuvinte, America a fost ca un „scut”, iar statele occidentale s-au concentrat pe economie și nivelul de trai.

„În timpul acesta, cu banii americanilor, țările occidentale au avut un trai bun: protecție socială, de aceea nici nu au mai avut tulburări sociale, pentru că era un jandarm”, explică Ion Cristoiu

Ce s-a schimbat după 1990

După căderea Uniunii Sovietice, lumea s-a schimbat mult. Multe țări foste comuniste au intrat în NATO, renunțând la vechiul sistem și trecând spre Vest. În concluzie, Ion Cristoiu spune că, după prăbușirea Uniunii Sovietice, NATO și-a pierdut scopul inițial, dar s-a adaptat și continuă să joace un rol important în lume.

Ion Cristoiu: „În momentul în care s-a prăbușit Uniunea Sovietică, s-a schimbat fundamental lumea.”

Marius Tucă: „Iar multe din țările care făceau parte din blocul Uniunii Sovietice sau blocul comunist, au devenit, ele însăle, țări NATO și țări occidentale, adică au abandonat inclusiv doctrina comunistă.”

Ion Cristoiu: „În aceste condiții, NATO, ca organizație, nu-și mai avea rostul.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe