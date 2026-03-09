Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist, a vorbit despre începuturile sale. Acesta a rememorat copilăria din cartierul Berceni și drumul care l-a dus, în timp, din viața de cartier în ring. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Deși provine dintr-o familie de intelectuali, Ion Grigore a ales să trăiască periculos în siajul faimosului Coco Angel, considerat cel mai mare bătăuș de stradă din istoria lumii interlope românești. Abia la maturitate, John a mutat bătăile din stradă în ring. Uriașul din Berceni povestește despre fața nevăzută a vieții de cartier, despre cum a construit Coco Angel temuta grupare a sportivilor, dar și o parte dintre aventurile sale din închisorile de maximă siguranță.

Ion Grigore: „M-am apucat de infracțiuni”

Invitatul spune că schimbarea a venit după terminarea armatei, într-un context în care tentațiile și oportunitățile din jurul său au influențat alegerile pe care le-a făcut. Mediul în care trăia și viața de cartier l-au împins către un stil de viață riscant. În timp, experiențele din stradă aveau să fie înlocuite cu competițiile sportive din ring.