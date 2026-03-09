Prima pagină » Emisiuni » Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”

Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”

Alexandra Anton Marinescu
09 mart. 2026, 10:40, Emisiuni
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist, a vorbit despre începuturile sale. Acesta a rememorat copilăria din cartierul Berceni și drumul care l-a dus, în timp, din viața de cartier în ring. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Deși provine dintr-o familie de intelectuali, Ion Grigore a ales să trăiască periculos în siajul faimosului Coco Angel, considerat cel mai mare bătăuș de stradă din istoria lumii interlope românești. Abia la maturitate, John a mutat bătăile din stradă în ring. Uriașul din Berceni povestește despre fața nevăzută a vieții de cartier, despre cum a construit Coco Angel temuta grupare a sportivilor, dar și o parte dintre aventurile sale din închisorile de maximă siguranță.

Ion Grigore: „M-am apucat de infracțiuni”

Invitatul spune că schimbarea a venit după terminarea armatei, într-un context în care tentațiile și oportunitățile din jurul său au influențat alegerile pe care le-a făcut. Mediul în care trăia și viața de cartier l-au împins către un stil de viață riscant. În timp, experiențele din stradă aveau să fie înlocuite cu competițiile sportive din ring.

„Deci, m-am născut în cartierul Berceni, într-o familie de intelectuali, doi băieți, șase fete, opt copii adică. Tata era inginer, știa șase limbi, avea două facultăți, mama contabilă, toate surorile mele au master, doctorat, adică au învățat bine, numai eu și fratele meu doar liceul, atât. Am luat în clasa a 8-a, de exemplu, locul 2. După liceu am făcut armata, făceam rugby, am 5 ani de rugby, am făcut armata la Dinamo. După armată erau bani, erau alea, era viața grea, m-am apucat de infracțiuni. Făceam infracțiuni din astea normale.”, afirmă acesta.

