Povestea luptătorului Ion Grigore despre interacțiunea cu legea. „Dosare prefabricate și trandafiri roșii la ușă”

În emisiunea „Martorii” de luni, 9 martie 2026, luptătorul Ion Grigore a făcut dezvăluiri explozive despre presupuse abuzuri în justiția românească. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii.

Ion Grigore susține că dosarele sale au fost „umflate” artificial. El acuză că scopul era să iasă „povestea” potrivită, mai ales după o condamnare anterioară, totul pentru a justifica pedepse nemeritate.

„Dosarul ăla din 2006 a fost prefabricat. Au luat dosare de 5-10 ani, le-au comasat, le-au redeschis pe cele neîncheiate ca să scobească trecutul și să găsească ceva. Am fost pe acolo, dar nu am participat efectiv”

Frustrat de sistem, Grigore exclamă: „Nu înțeleg justiția în România, dar asta-i România noastră”. Povestește cum a intrat accidental în lumea sportului de performanță: un prieten l-a dus la jiu jitsu, unde, după doar două-trei luni, a devenit de două ori campion european, vice-campion, cu șase medalii la Lisabona.