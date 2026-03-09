Prima pagină » Emisiuni » Ion Grigore, zis „John din Berceni”, explică originile grupării „Sportivilor”. „Nu era niciun șef”

Ion Grigore, zis „John din Berceni”, explică originile grupării „Sportivilor”. „Nu era niciun șef”

Alexandra Anton Marinescu
09 mart. 2026, 11:30, Emisiuni
Ion Grigore, zis „John din Berceni”, despre gruparea sportivilor: „Nu era niciun șef”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, a vorbit despre perioada în care făcea parte din așa-numita „grupare a sportivilor”. Luptătorul profesionist a explicat cum funcționa această rețea și care era rolul celor implicați. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Ion Grigore susține că gruparea nu avea un lider unic. Potrivit acestuia, relațiile dintre membri erau bazate pe respect și încredere. Activitățile principale erau legate de servicii de pază și protecție. Moderatorul a dorit să afle cum era organizată această structură și dacă exista o persoană care conducea gruparea. Ion Grigore a explicat că, în acea perioadă, în jurul lor se aflau mai multe figuri cunoscute din mediul sportiv sau din galeriile de fotbal.

Ion Grigore: „Nu făceam rele”

Ion Grigore spune că activitățile lor erau, în principal, legate de servicii de pază pentru oameni de afaceri și pentru diverse locații din București. Potrivit lui, membrii grupării erau chemați pentru a asigura ordinea în restaurante, cluburi sau discoteci. El susține că scopul era menținerea liniștii și evitarea problemelor în aceste locuri.

„În gruparea asta erau mulți. Spre exemplu și Mircea Nebunul, care avea și el oamenii lui. Mustață, galeria Stelei. Erau mai mulți. Și între noi nu era niciun șef, asta vreau să zic. Toți eram prieteni, eram egali. Era înțelegere, era respectul. Prima oară au fost servicii. Eram bodyguarzi, eram la lumea de afaceri, oameni de afaceri. Nu pot să intru în detalii. Nu făceam rele. Să luăm de la amărâți, chiar îi ajutam pe amărâți. Ne chema un om de afaceri, avea nevoie de protecție. Adică nu făceam măgării, infracțiuni de-astea urâte, rele.”, afirmă Ion Grigore.

Referindu-se la perioada în care mai mulți membri s-au unit în jurul lui Coco Anghel, Ion Grigore spune că lucrurile au evoluat odată cu colaborarea dintre diferite grupuri.

„Când sunt mai multe creiere la un loc, evoluezi. Nu pot să vorbesc de fapte. Nu pot să vorbesc de chestiile astea. Aveam multe obiective. Aproape o grămadă, tot Bucureștiul aproape. Aveam noi grijă de obiective la restaurante, cluburi, discoteci ca să fie liniște și să nu aibă probleme. Deci am ajutat multe lume”, conchide acesta.

