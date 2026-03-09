Prima pagină » Emisiuni » Luptătorul Ion Grigore vorbește în premieră despre bătăile bercenarilor. „Stăteai la o discuție, era mai multă lume acolo și gata, te băga la șantaj”

Luptătorul Ion Grigore vorbește în premieră despre bătăile bercenarilor. „Stăteai la o discuție, era mai multă lume acolo și gata, te băga la șantaj”

Serdaru Mihaela
09 mart. 2026, 11:00, Emisiuni

Ion Grigore, cunoscut publicului larg din postura de luptător profesionist, a fost invitat în emisiunea „Martorii” de duminică seară. Luptătorul a vorbit deschis despre ceea ce a fost numită „gruparea sportivilor”, formată în contextul eliberării unor „paliere” lăsate libere de cămătari. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii

Ion Grigore discută retrospectiv despre presupusa „grupare a sportivilor” (o bandă infracțională din anii 2000 din București, asociată cu foști sportivi care ar fi preluat „afaceri” de la cămătari după arestări). Potrivit acestuia, autoritățile ar fi atribuit numere grupării, iar membrii au preluat unele afaceri și obiective de la foștii cămătari, deși detaliile exacte nu pot fi dezvăluite.

Andrei Dumitrescu: „Este adevărat că au fost anumite obiective, să zic, anumite afaceri, care au fost preluate de la cămătari?”

Ion Grigore: „Afaceri și obiective, dar nu e asta. Dar nu pot să zic exact”

El a menționat o listă cu 47 de nume, din care 40 făceau parte din grup, precizând că el însuși a fost implicat. Procesul judiciar a avut rezultate mixte.

 „Până la urmă, prima instanță ne-a achitat, ne-a găsit nevinovați, a doua…”

Acuzațiile vizează „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni” și șantaj, dar Grigore susține că acestea sunt exagerate.

Andrei Dumitrescu: „Bătăile alea despre care s-a discutat, care le făceau bercenarii, cât de reale sunt?

Ion Grigore: „Simplu: veneai și stăteai la o discuție, era mai multă lume acolo și gata, te băga la șantaj, dar nu făceai nimic, doar veneai fizic. Nu băteai pe nimeni, nu făceai nimic, gata, șantaj. Nu făceai nimic, doar prezența. După 2006, grupul s-a destrămat, anii au trecut. Ne-am liniștit și acum fiecare își vede de treaba lui”.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Povestea luptătorului Ion Grigore despre interacțiunea cu legea. „Dosare prefabricate și trandafiri roșii la ușă”
12:00
Povestea luptătorului Ion Grigore despre interacțiunea cu legea. „Dosare prefabricate și trandafiri roșii la ușă”
ACTUALITATE Ion Grigore, zis „John din Berceni”, explică originile grupării „Sportivilor”. „Nu era niciun șef”
11:30
Ion Grigore, zis „John din Berceni”, explică originile grupării „Sportivilor”. „Nu era niciun șef”
ACTUALITATE Luptătorul Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluie fața nevăzută a vieții de cartier. „Provin dintr-o familie de intelectuali”
10:40
Luptătorul Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluie fața nevăzută a vieții de cartier. „Provin dintr-o familie de intelectuali”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
10:30, 08 Mar 2026
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00, 08 Mar 2026
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
09:30, 08 Mar 2026
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Un exercițiu de 10 minute poate reduce depresia
SPORT Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
13:55
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
FLASH NEWS Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
13:42
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
INEDIT Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
13:24
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz
ULTIMA ORĂ Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
13:24
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt
JUSTIȚIE Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
13:19
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic
ECONOMIE Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”
13:08
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe