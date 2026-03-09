Luptătorul Ion Grigore vorbește în premieră despre bătăile bercenarilor. „Stăteai la o discuție, era mai multă lume acolo și gata, te băga la șantaj”

Ion Grigore, cunoscut publicului larg din postura de luptător profesionist, a fost invitat în emisiunea „Martorii” de duminică seară. Luptătorul a vorbit deschis despre ceea ce a fost numită „gruparea sportivilor”, formată în contextul eliberării unor „paliere” lăsate libere de cămătari. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii

Ion Grigore discută retrospectiv despre presupusa „grupare a sportivilor” (o bandă infracțională din anii 2000 din București, asociată cu foști sportivi care ar fi preluat „afaceri” de la cămătari după arestări). Potrivit acestuia, autoritățile ar fi atribuit numere grupării, iar membrii au preluat unele afaceri și obiective de la foștii cămătari, deși detaliile exacte nu pot fi dezvăluite.

Andrei Dumitrescu: „Este adevărat că au fost anumite obiective, să zic, anumite afaceri, care au fost preluate de la cămătari?” Ion Grigore: „Afaceri și obiective, dar nu e asta. Dar nu pot să zic exact”

El a menționat o listă cu 47 de nume, din care 40 făceau parte din grup, precizând că el însuși a fost implicat. Procesul judiciar a avut rezultate mixte.

„Până la urmă, prima instanță ne-a achitat, ne-a găsit nevinovați, a doua…”

Acuzațiile vizează „asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni” și șantaj, dar Grigore susține că acestea sunt exagerate.