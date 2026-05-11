Iozefina Arnăut, despre ultimele ore ale fiului său ucis în poligon: „Comandantul a vrut să mai facă o tragere”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Iozefina Arnăut, mama jandarmului ucis în timpul unui exercițiu militar, a vorbit despre ziua tragediei care i-a schimbat viața. Femeia spune că fiul său participa la un stagiu de pregătire în județul Dâmbovița, când a avut loc incidentul fatal. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Răzvan Arnăut avea 27 de ani și făcea parte din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Potrivit mamei sale, acesta era considerat unul dintre cei mai bine pregătiți militari ai unității.

În dialogul din „Martorii”, Iozefina Arnăut a povestit că fiul său participa la un stagiu de pregătire organizat la baza de la Ochiuri, unde militari din mai multe structuri desfășurau exerciții tactice și antrenamente speciale. În prima parte a zilei, au avut loc trageri în poligon, iar ulterior exerciții cu elicopterul. Răzvan, care avea experiență în alpinism și activase la centrul montan din Sinaia, îi ajuta pe colegi la coborâri în rapel.

Iozefina Arnăut: „Acolo a fost împușcat de comandantul lui, Chiorbeacă Dragoș”

Mama jandarmului spune că, după exercițiile din timpul zilei, militarii urmau să meargă la masă. Unul dintre comandanți a decis să continue pregătirea cu încă un exercițiu tactic desfășurat într-o clădire abandonată.

„Era la un antrenament la Ochiuri, în județul Dâmbovița. Este o bază de pregătire, unde se antrenează militari din toată țara. Ei aveau un stagiu de o săptămână, în care trebuia să facă diferite activități.”, afirmă aceasta.

Iozefina Arnăut a explicat că fiul său făcea parte din Batalionul 1 al Brigăzii Speciale și că era apreciat pentru pregătirea sa profesională.

„Răzvan era la Vlad Țepeș, batalionul 1, brigada specială. La cei mai buni. Cei mai pregătiți dintre cei.”, spune aceasta.

Potrivit relatării sale, exercițiul care a precedat tragedia s-a desfășurat într-o încăpere abandonată, unde militarii simulau intervenții.