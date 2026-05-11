Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, mama lui Răzvan, jandarmul ucis la antrenament, a vorbit despre momentul tragic în care a aflat că fiul său a fost împușcat mortal, dar și despre lipsa de empatie și încălcarea protocolului din cadrul Jandarmeriei. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
În cadrul emisiunii „Martorii”, a fost prezentată povestea lui Răzvan, un jandarm de 27 de ani din cadrul trupelor speciale ale Jandarmeriei, care a murit pe loc, împușcat în cap chiar de către șeful lui, în timpul unui exercițiu în poligon. Mama acestuia a povestit cum a fost sunată din senin, în mijlocul nopții, de către un colonel din cadrul Jandarmeriei. Acesta a informat-o că fiul ei a fost rănit și a decedat în urma împușcăturii. Femeia evidențiază lipsa de empatie exprimată prin cuvintele colonelului: „Asta este, s-a întâmplat…”
„Fusem la Sinaia cu băiatul cel mic. La ora 17:00 am vorbit cu băiatul cel mare. Mi-a spus că a făcut niște trageri, că urmează să facă niște antrenamente cu elicopterul și zicea că vorbim puțin mai târziu. În fine, n-am mai apucat să vorbim mai târziu. La ora 23:10, cred, am fost sunată de către colonelul Neagoe, de la Brigada Specială, care a început să-mi spună: « Știți, aveți un băiat pe nume Răzvan? La un antrenament s-a întâmplat o nenorocire» . În prima fază am crezut că este o glumă. Zic:« Nu se fac glume de genul ăsta la telefon, la ora asta! Nu, doamnă, că asta este, că s-a întâmplat…» Nu știa cum să-mi spună.”
De asemenea, spune mama jandarmului, a aflat ulterior că cei de la Jandarmerie nu ar fi respectat procedurile. Acest tip de veste trebuia anunțată în mod oficial la ușa familiei, cu cadre medicale acreditate, pentru a evita orice fel de tragedie. Însă, femeia spune cu dezamăgire că aceste lucruri nu au fost respectate, iar ea a fost anunțată printr-un simplu apel telefonic.
„Ulterior, am văzut, din ce am mai discutat cu alte persoane, că nu așa se anunță o știre despre un deces. Am vorbit cu cineva care lucrează la armată și ei sunt instruiți ca, în momentul când dau o știre de așa amploare, de un asemenea impact, trebuie să fie pregătiți cu ambulanță, cu un doctor eventual, la ușa persoanei căreia îi este anunțat decesul. Mie mi-a spus la telefon: « Fiul dumneavoastră a fost împușcat, este rănit, a decedat».”