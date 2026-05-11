Sondaj INSCOP: 71.3% dintre români cred că Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia. Cum este percepută activitatea președintei

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, Maia Sandu se bucură de un nivel ridicat de încredere în rândul românilor. Aproape 70% dintre respondenți apreciază activitatea liderului de la Chișinău, pe care îl asociază cu orientarea pro-europeană. De asemenea, majoritatea participanților la sondaj consideră că Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia.

Ce părere au românii despre activitatea Maiei Sandu

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice, în perioada 14-21 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de +/- 3%.

Potrivit datelor estrase, 68,8% dintre români au o opinie foarte bună sau destul de bună despre activitatea Maia Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova. Dintre aceștia, 28,9% spun că au o părere foarte bună, iar 39,9% una oarecum bună. La polul opus, 8,1% au o părere oarecum proastă, iar 11,5% una foarte proastă. Totodată, 11,7% dintre respondenți au declarat că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

O percepție mai favorabilă decât media se regăsește în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din orașele mici. În schimb, votanții AUR și persoanele cu educație primară tind să aibă o opinie mai degrabă negativă despre activitatea liderului de la Chișinău.



Maia Sandu, percepută mai apropiată de România decât de Rusia

71,3% dintre participanții la sondaj consideră că Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia, în timp ce 14,3% cred contrariul. Alți 14,3% nu au oferit un răspuns.

Această percepție este mai puternică în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din urbanul mic. Pe de altă parte, votanții AUR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani și cei cu educație primară sunt cei care cred, într-o proporție mai mare, că liderul de la Chișinău este mai apropiat de Rusia.

Cum văd românii contribuția Maiei Sandu la relația dintre cele două state

57,5% dintre români consideră că Maia Sandu contribuie în mare sau foarte mare măsură la apropierea relațiilor dintre România și Republica Moldova. Dintre aceștia, 21% spun că influența este foarte mare, iar 36,5% o consideră destul de mare.

În același timp, 15,1% apreciază că această contribuție este redusă, iar 18,2% cred că impactul este foarte mic sau inexistent. Procentul celor care nu au răspuns este de 9,1%.

Cei care apreciază într-o măsură mai mare rolul Maiei Sandu în consolidarea relației dintre cele două țări sunt, în special, votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, dar și locuitorii din București și marile orașe. În schimb, votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară consideră, într-o proporție mai ridicată decât media, că aportul acesteia la apropierea dintre România și Republica Moldova este redus sau inexistent.

