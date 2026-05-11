Netanyahu, război deschis cu Trump. Premierul Israelului anunță că vrea să renunțe la ajutorul financiar oferit de SUA. „Să începem acum”
Netanyahu, război deschis cu Trump / Sursa FOTO: Profimedia
Într-un interviu acordat CBS, Benjamin Netanyahu a declarat că vrea să pună capăt sprijinului financiar acordat de SUA armatei israeliene în următorii 10 ani. „Vreau să reduc la zero sprijinul american pentru Israel”, a spus premierul în cadrul interviului.

Afirmațiile sale sunt făcute într-un context destul de tensionat, relațiile lui cu Donald Trump fiind extrem de reci, potrivit presei din State.

„Vreau să reduc sprijinul american la 0”

„Vreau să reduc sprijinul american pentru Israel la zero”, a declarat „Bibi” Netanyahu într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, de la CBS, difuzat duminică, 10 mai.

„Să începem acum și să ducem la bun sfârșit acest proiect în următorul deceniu, în următorii 10 ani, dar vreau să începem acum! Nu vreau să aștept următorul Congres. Vreau să începem acum!”, a răbufnit Netanyahu.

În prezent, SUA acordă Israelului asistență militară în valoare de 3,8 miliarde de dolari pe an, conform unui acord pe 10 ani care a fost negociat inițial de administrația fostului președinte Barack Obama. Acordul se întinde până în 2028, scrie Mediafax.

Netanyahu a mai precizat în interviul respectiv că se așteaptă la o extindere a cooperării militare dintre SUA și Israel în următorii ani. „Vreau să propun proiecte, proiecte comune în domeniul informațiilor, al armamentului și al apărării antirachetă. Cred că Israelul este, după cum știți, un lider mondial în acest domeniu”, a conchis Netanyahu.

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. "Europa, venim!". Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă"
PNL somează PSD să spună ce „soluție" are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România"
Mama jandarmului împușcat mortal de către un superior: „Am înțeles că nu avea un comportament adecvat, dar cineva l-ar fi facilitat în structură"
Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon", iubitul Bibi"
Zeci de cazuri de hantavirus, raportate anual în Ucraina. Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor de infectare
Șefa diplomației UE respinge oficial propunerea lui Putin: Fostul cancelar, Gerhard Schröder, nu poate fi negociatorul UE în războiul din Ucraina
Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor"
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători"/"Nu am avut nicio înțelegere cu AUR"/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid"

