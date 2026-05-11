Netanyahu, război deschis cu Trump. Premierul Israelului anunță că vrea să renunțe la ajutorul financiar oferit de SUA. „Să începem acum”

Într-un interviu acordat CBS, Benjamin Netanyahu a declarat că vrea să pună capăt sprijinului financiar acordat de SUA armatei israeliene în următorii 10 ani. „Vreau să reduc la zero sprijinul american pentru Israel”, a spus premierul în cadrul interviului.

Afirmațiile sale sunt făcute într-un context destul de tensionat, relațiile lui cu Donald Trump fiind extrem de reci, potrivit presei din State.

„Vreau să reduc sprijinul american la 0”

„Vreau să reduc sprijinul american pentru Israel la zero”, a declarat „Bibi” Netanyahu într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, de la CBS, difuzat duminică, 10 mai.

„Să începem acum și să ducem la bun sfârșit acest proiect în următorul deceniu, în următorii 10 ani, dar vreau să începem acum! Nu vreau să aștept următorul Congres. Vreau să începem acum!”, a răbufnit Netanyahu.

În prezent, SUA acordă Israelului asistență militară în valoare de 3,8 miliarde de dolari pe an, conform unui acord pe 10 ani care a fost negociat inițial de administrația fostului președinte Barack Obama. Acordul se întinde până în 2028, scrie Mediafax.

Netanyahu a mai precizat în interviul respectiv că se așteaptă la o extindere a cooperării militare dintre SUA și Israel în următorii ani. „Vreau să propun proiecte, proiecte comune în domeniul informațiilor, al armamentului și al apărării antirachetă. Cred că Israelul este, după cum știți, un lider mondial în acest domeniu”, a conchis Netanyahu.

