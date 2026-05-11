Politico: UE pregătește o nouă „ofensivă” economică împotriva Rusiei. Noile sancțiuni vor lovi direct în „flota fantomă” a lui Putin

Mihai Tănase
Uniunea Europeană pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, care va viza „flota fantomă” folosită pentru exportul petrolului rusesc, băncile, industria militară și companiile implicate în vânzarea cerealelor ucrainene furate. Bruxelles-ul consideră că economia rusă traversează „cea mai gravă situație” de la începutul războiului.

Ursula von der Leyen: Sursa foto: Profimedia

Potrivit Politico, Bruxellesul vede acum o oportunitate majoră pentru a crește presiunea asupra președintelui Vladimir Putin și pentru a forța Moscova să renunțe la pozițiile sale dure în negocierile privind Ucraina.

Noul pachet de sancțiuni, al 21-lea de la începutul războiului, ar urma să fie prezentat la finalul lunii iunie sau începutul lunii iulie.

„Flota fantomă” a Rusiei, din nou în centrul sancțiunilor

Diplomați și oficiali europeni susțin că Bruxellesul vrea să lovească una dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului: rețeaua de petroliere vechi și opace utilizate pentru exportul petrolului rusesc în afara sancțiunilor occidentale.

Aceste nave operează adesea prin companii obscure și structuri greu de urmărit, fiind cunoscute sub numele de „flota fantomă” a Rusiei.

Pe lângă petroliere, noul pachet de sancțiuni ar putea viza:

  • băncile și instituțiile financiare rusești
  • companiile din complexul militar-industrial
  • firmele implicate în comercializarea cerealelor ucrainene furate
  • servicii maritime oferite navelor rusești

Oficialii europeni discută inclusiv reluarea unor sancțiuni blocate anterior de guvernul de la Budapesta condus de Viktor Orbán. Printre acestea se află măsuri împotriva Patriarhul Kirill, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin și susținător vocal al invaziei din Ucraina.

Bruxelles: Economia Rusiei traversează cea mai gravă perioadă

Oficialii europeni consideră că momentul este favorabil pentru o nouă ofensivă economică.

„Este într-adevăr momentul să insistăm mai mult, deoarece Rusia nu se descurcă bine”, a declarat un înalt oficial european citat de Politico.

Valdis Dombrovskis a avertizat că Rusia se confruntă cu un „șoc inflaționist static” și a insistat că presiunea economică trebuie menținută.

În paralel, oficialii europeni susțin că poziția Ucrainei s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele luni datorită ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro, a progreselor de pe front, sporirii producției interne de arme cu rază lungă, dar și asupra impactului simbolic al perturbării paradei militare de la Moscova din 9 mai

Ursula și Kallas vor sancțiuni mai dure

Kaja Kallas și Ursula von der Leyen susțin adoptarea unui nou pachet amplu de sancțiuni.

„După alegerile din Ungaria, există un nou impuls”, a declarat Kaja Kallas.

BRUSSELS, BELGIUM – DECEMBER 15: European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas holds a press conference while attending a meeting of EU foreign ministers in Brussels, Belgium, on December 15, 2025.

Potrivit oficialilor europeni, Bruxellesul analizează inclusiv sancțiuni împotriva persoanelor implicate în deportarea copiilor ucraineni în Rusia. Pe de altă parte, pe fondul tensiunilor internaționale și al războiului din Ucraina, liderii europeni încearcă să își asume un rol mai activ în negocierile de pace.

Johann Wadephul a declarat că Europa este pregătită „să își asume mai multă responsabilitate”.

În paralel, formatul E3 – Franța, Germania și Regatul Unit – încearcă să reintre activ în discuțiile diplomatice. Potrivit președintelui Zelenski, emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în perioada următoare.

