SUA a lansat un atac cu muniții de precizie asupra a două petroliere sub pavilion iranian

Un avion de luptă american a dezactivat vineri două petroliere sub pavilion iranian și a lansat un atac cu muniții de precizie, a anunțat armata SUA. Această nouă tactică, confirmată de înregistrările video CENTCOM și de analiști, face parte dintr-o strategie complexă de presiune economică și militară a Administrației Trump, în contextul războiului din Iran.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care coordonează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, a publicat un videoclip despre care afirmă că arată petrolierele iraniene Sea Star III și Sevda lovite de un avion Boeing F/A-18E/F Super Hornet al Marinei americane.

CENTCOM a afirmat că navele încălcau blocada americană asupra porturilor iraniene. Cele două petroliere au fost scoase din funcțiune înainte ca ele să intre într-un port iranian din Golful Oman, încălcând blocada impusă de președintele Donald Trump în aprilie.

“Un avion F/A-18 Super Hornet al Marinei SUA de pe USS George H.W. Bush (CVN 77) a scos din funcțiune ambele tancuri petroliere după ce a lansat muniții de precizie în coșurile lor de fum, împiedicând navele neconforme să intre în Iran,” se arată în comunicatul de pe X.

Armata americană a scos din funcțiune, de asemenea, un alt tanc petrolier iranian, M/T Hasna, în cursul zilei de miercuri. Nava a fost lovită în timp ce încerca să navigheze tot spre un port iranian din Golful Oman. Un avion F/A-18 Super Hornet de pe USS Abraham Lincoln (CVN 72) a scos din funcțiune cârma tancului petrolier, trăgând mai multe proiectile cu un tun de 20 mm, a precizat CENTCOM.

