George Simion: „Românii au trăit cu SENZAȚIA că pot să-și aleagă conducătorul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre necesitatea unui răspuns din partea românilor în fața situațiilor politice actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Până românii nu reacționează, eu nu am ce face mai mult decât fac deja”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre răspunsul necesar al românilor în raport cu politica actuală a țării. Acesta susține că au fost moțiuni de cenzură pe care le-au susținut și au trecut în Parlament. Dă drept exemplu moțiunea de cenzură a lui Florin Cîțu. Despre această moțiune spune că a demascat hidra care guvernează de 35 de ani în România. Politicianul menționează, apoi, că la un moment dat, găleata nemulțumirii românilor se va umple și va exploda.

Până nu reacționează românii, spune Simion, AUR nu are ce să facă mai mult decât face deja. De disperare, susține politicianul, românii se vor răscula. Oricum, spune acesta, românii sunt traumatizați. Acest popor a crezut că își poate alege conducătorul și i s-a dovedit în perioada decembrie 2024 – mai 2025 că nu există așa ceva. Politicianul a vorbit și despre problemele europene cu care se confruntă partidul AUR. Acesta susține că ei ar fi printre singurii care se opun abuzurilor făcute în Parlamentul European. Simion vorbește despre cum România ar primi 1 miliard de euro pentru a lua migranți ilegali, violenți și problematici.