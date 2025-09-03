Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » George Simion: „Românii au trăit cu SENZAȚIA că pot să-și aleagă conducătorul”

Andrei Rosz
03 sept. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre necesitatea unui răspuns din partea românilor în fața situațiilor politice actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Până românii nu reacționează, eu nu am ce face mai mult decât fac deja

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre răspunsul necesar al românilor în raport cu politica actuală a țării. Acesta susține că au fost moțiuni de cenzură pe care le-au susținut și au trecut în Parlament. Dă drept exemplu moțiunea de cenzură a lui Florin Cîțu. Despre această moțiune spune că a demascat hidra care guvernează de 35 de ani în România. Politicianul menționează, apoi, că la un moment dat, găleata nemulțumirii românilor se va umple și va exploda.

Până nu reacționează românii, spune Simion, AUR nu are ce să facă mai mult decât face deja. De disperare, susține politicianul, românii se vor răscula. Oricum, spune acesta, românii sunt traumatizați. Acest popor a crezut că își poate alege conducătorul și i s-a dovedit în perioada decembrie 2024 – mai 2025 că nu există așa ceva. Politicianul a vorbit și despre problemele europene cu care se confruntă partidul AUR. Acesta susține că ei ar fi printre singurii care se opun abuzurilor făcute în Parlamentul European. Simion vorbește despre cum România ar primi 1 miliard de euro pentru a lua migranți ilegali, violenți și problematici.

„Sigur că am avut și noi moțiuni de cenzură care au trecut. De exemplu, moțiunea lui Florin Cîțu, cea care a demascat hidra care guvernează de 35 de ani din România și au venit la guvernare PNL-ul și PSD-ul în 2021, că oricum erau de mult timp. Dar la un moment dat se va umple găleata asta a nemulțumirii românilor și va exploda. Eu nu pot spune mai mult românilor ce să facă. Dar de disperare, având în vedere felul în care sunt umiliți, românii se vor răscula. Românii oricum sunt traumatizați, pentru că au trăit cu senzația că își pot alege conducătorul și s-a demonstrat în perioada decembrie 2024 – mai 2025 că nu există așa ceva. Românii vor reacționa. Până românii nu reacționează, eu nu am ce face mai mult decât fac deja. Poate zic unii, eh, ești îngâmfat, nu faci ce trebuie, ai bătut palma cu sistemul. Nu poate fi vorba de așa ceva. Eu rămân pe aceleași coordonate și mă lupt cu ei. De la DSA-ul de care ai pomenit mai devreme, din Parlamentul European, unde suntem printre puținele voci care se opun acolo cenzurii. Cenzură care nu este doar prin DSA, ci și prin nou exercițiu bugetar și prin cotele obligatorii de migranți. Despre asta este vorba și la asta trebuie să avem noi grijă în 2026. Asta este poziția AUR față de migranții ilegali. 1 miliard de euro o să acceseze România pentru a lua migranți ilegali, din aceia care vin pe bărci și fac probleme prin Paris și prin Londra.”, a explicat șeful partidului AUR. 

