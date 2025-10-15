Dan Dungaciu: „Doar cineva ca Trump putea să spună că acest conflict din Orientul Mijlociu se va soluționa”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre viziunea lui Donald Trump privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, pe care a catalogat-o drept una lipsită de precedent în istoria diplomației moderne. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul politic Dan Dungaciu evidențiază curajul și convingerea cu care președintele american Donald Trump a afirmat că va pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. El subliniază că un astfel de obiectiv era considerat aproape imposibil de realizat, având în vedere amploarea conflictului și ostilitățile dintre autoritățile israeliene și organizația Hamas.
„S-a întâmplat și ceva năucitor, în sensul în care nu a existat niciodată vreun politician care să-și asume, cu atâta convingere și aproape cu nonșalanță, faptul că suntem într-un moment, ca să zic așa, de apogeu, în care așteptăm să vină pacea în Orientul Mijlociu. Niciun alt politician, cu excepția lui Donald Trump, n-ar fi putut să rostească aceste cuvinte sau să le rostească cu atâta convingere. Nu cred că există cineva care să fi venit din zona relațiilor internaționale sau a diplomației, care să-și fi permis să spună așa ceva în raport cu cel mai complicat, cel mai vechi, cel mai profund conflict care există, poate, pe planetă.
Doar cineva ca Donald Trump putea să spună, cum a spus în Knesset, că acest conflict se va soluționa și că el va prezida, în funcția de lider al comisiei care va fi însărcinată cu rezolvarea conflictului palestinian. Așa ceva nu s-a mai văzut. E, dacă vreți, ca și cum ar construi un mare hotel pe o mlaștină întreagă și toată lumea i-ar spune: „E mlaștină, acolo nu te băga!”, dar Donald Trump ar zice: „Îl voi face!”, cum a făcut Petru cel Mare Saint Petersburgul pe o mlaștină. Așa ceva era de neconceput, dar el a făcut-o, a avut și un buget nelimitat și forță. Petru cel Mare a fost un soi de Donald Trump, dacă vreți.”