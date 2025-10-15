Dan Dungaciu: „Doar cineva ca Trump putea să spună că acest conflict din Orientul Mijlociu se va soluționa”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre viziunea lui Donald Trump privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, pe care a catalogat-o drept una lipsită de precedent în istoria diplomației moderne. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Niciun alt politician, în afară de Donald Trump, nu ar fi avut curajul și convingerea de a face o asemenea declarație”

Analistul politic Dan Dungaciu evidențiază curajul și convingerea cu care președintele american Donald Trump a afirmat că va pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. El subliniază că un astfel de obiectiv era considerat aproape imposibil de realizat, având în vedere amploarea conflictului și ostilitățile dintre autoritățile israeliene și organizația Hamas.