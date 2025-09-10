Adrian Năstase: „Alegerile anticipate ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat opinia cu privire la situația economică și politică a României. Acesta și-a prezentat dezacordul în privința perspectivei unor alegeri anticipate, dar și referitor la reforma învățământului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Creșterea normei pentru profesori va crea o problemă”

Adrian Năstase face o comparație între situația actuală a bugetului de stat și stadiul său în momentul în care ocupa funcția de prim-ministru al României. Acesta vorbește și despre greșelile pe care partidele de opoziție le-au făcut în campania electorală, care au redus sprijinul electoral. De asemenea, fostul prim-ministru își exprimă dezacordul față de măsurile din reforma învățământului, fiind de părere că acestea vor duce la o calitate mai slabă a actului didactic, fapt ce va afecta educația generațiilor viitoare.