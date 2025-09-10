Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”

Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”

Malina Maria Fulga
10 sept. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Adrian Năstase: „Alegerile ANTICIPATE ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”
Adrian Năstase: „Alegerile anticipate ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat opinia cu privire la situația economică și politică a României. Acesta și-a prezentat dezacordul în privința perspectivei unor alegeri anticipate, dar și referitor la reforma învățământului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Creșterea normei pentru profesori va crea o problemă”

Adrian Năstase face o comparație între situația actuală a bugetului de stat și stadiul său în momentul în care ocupa funcția de prim-ministru al României. Acesta vorbește și despre greșelile pe care partidele de opoziție le-au făcut în campania electorală, care au redus sprijinul electoral. De asemenea, fostul prim-ministru își exprimă dezacordul față de măsurile din reforma învățământului, fiind de părere că acestea vor duce la o calitate mai slabă a actului didactic, fapt ce va afecta educația generațiilor viitoare.

„Perioada în care eram prim-ministru, în 2004, creșterea economică era de 8,4% în ultimul an de guvernare. Deficitul bugetar cred că era 1, nu știu cât… Prietenii tăi spuneau că vor tăia 500.000 de locuri de muncă. Acum s-a discutat despre 40.000 de locuri de muncă și a ieșit mare scandal. Pe urmă s-a ajuns la 17.000 de locuri de muncă… Creșterea normei pentru profesori va crea o problemă. Pentru că elevii, nemaifiind posibilitatea să facă meditații, vor ieși mai puțin educați.”

Adrian Năstase: „Cred că sunt imposibile alegeri anticipate”

Deși s-a discutat constant despre posibilitatea alegerilor anticipate în spațiul politic, Adrian Năstase este sceptic în privința acestei perspective, considerând că ele nu sunt posibile și că ar produce și mai multă instabilitatea din societate. Din perspectiva sa, singura soluție ar fi eșalonarea problemelor, fiind de părere că încercarea Guvernului de a rezolva prea multe lucruri deodată nu face decât să genereze mai mult haos.

„Cred că sunt imposibile anticipate. Eu cred că acum alegerile anticipate ar produce un haos și mai mare decât este… Părerea mea este că ar trebui, totuși, eșalonate problemele. Nu poți să îți propui să le tratezi pe toate odată. Și problemele medicilor, și ale pensionarilor, și problemele mamelor și copiilor, și ale veteranilor. Deci, eu cred că ar fi trebuit tratate separat și, în felul acesta, poate s-ar fi găsit anumite soluții.”

Citește și

ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles”
11:50
Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect”
11:19
Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Ca prim-ministru, am spart blocada occidentală împotriva CHINEI”
10:29
Adrian Năstase: „Ca prim-ministru, am spart blocada occidentală împotriva CHINEI”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Rusia și Statele Unite au INTERESE mult mai importante decât granița ucraineană”
10:00
Adrian Năstase: „Rusia și Statele Unite au INTERESE mult mai importante decât granița ucraineană”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Am ratat foarte multe oportunități în urma COMITETULUI Economic Europa- China”
09:45
Adrian Năstase: „Am ratat foarte multe oportunități în urma COMITETULUI Economic Europa- China”
Mediafax
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Alertă la granița României! A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Maia Morgenstern, primul mesaj public, după valul de hate primit de fiica sa și tatăl copilului său, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi! "Părerea... contează cam cât contează conținutul scutecelor!"
RadioImpuls
Ce a putut să pățească Marilu Dobrescu cu o zi înainte să plece în Australia: „Credeam că îmi dau duhul. 7 zile mi-a luat să mă repun pe picioare”. Influencerița le-a povestit urmăritorilor întâmplarea tragi-comică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
EXTERNE IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare
13:15
IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare
ACTUALITATE AUR îl ia în vizor pe Daniel David. MOȚIUNE simplă împotriva ministrului Educației: „Profesorii și elevii nu merită dispreț și austeritate”
13:11
AUR îl ia în vizor pe Daniel David. MOȚIUNE simplă împotriva ministrului Educației: „Profesorii și elevii nu merită dispreț și austeritate”
SPORT E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
13:03
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
ACTUALITATE Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
12:48
Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
EXTERNE Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
12:43
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente