Adrian Năstase: „Alegerile anticipate ar produce un haos mult mai mare, dar problemele ar trebui eșalonate, nu le poți trata pe toate odată”

„Perioada în care eram prim-ministru, în 2004, creșterea economică era de 8,4% în ultimul an de guvernare. Deficitul bugetar cred că era 1, nu știu cât… Prietenii tăi spuneau că vor tăia 500.000 de locuri de muncă. Acum s-a discutat despre 40.000 de locuri de muncă și a ieșit mare scandal. Pe urmă s-a ajuns la 17.000 de locuri de muncă… Creșterea normei pentru profesori va crea o problemă. Pentru că elevii, nemaifiind posibilitatea să facă meditații, vor ieși mai puțin educați.”
Adrian Năstase: „Cred că sunt imposibile alegeri anticipate”
Deși s-a discutat constant despre posibilitatea alegerilor anticipate în spațiul politic, Adrian Năstase este sceptic în privința acestei perspective, considerând că ele nu sunt posibile și că ar produce și mai multă instabilitatea din societate. Din perspectiva sa, singura soluție ar fi eșalonarea problemelor, fiind de părere că încercarea Guvernului de a rezolva prea multe lucruri deodată nu face decât să genereze mai mult haos.
„Cred că sunt imposibile anticipate. Eu cred că acum alegerile anticipate ar produce un haos și mai mare decât este… Părerea mea este că ar trebui, totuși, eșalonate problemele. Nu poți să îți propui să le tratezi pe toate odată. Și problemele medicilor, și ale pensionarilor, și problemele mamelor și copiilor, și ale veteranilor. Deci, eu cred că ar fi trebuit tratate separat și, în felul acesta, poate s-ar fi găsit anumite soluții.”