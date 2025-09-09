Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”

În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Adrian Năstase a comentat atât experiențele sale din trecut, cât și direcția pe care o vede în politica românească actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Am primit de-a lungul timpului exact ceea ce meritam. Mi s-a retras decorația, am făcut doi ani de pușcărie”, a afirmat Năstase, referindu-se la consecințele pe care le-a avut de suportat.

Totodată, fostul lider PSD a lansat critici la adresa USR, despre care spune că ar urmări „niște ținte de acest tip”, însă a subliniat că, în opinia sa, aceste planuri nu vor avea succes. „Probabil USR-ul are niște ținte de genul ăsta, dar eu sunt convins că nu vor reuși să își ducă la capăt această politică pe care Soros le-a impus-o și care duce la distrugerea unei fibre naționale în România”, a spus Năstase.

