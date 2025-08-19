Adrian Severin: „Ar fi trebuit să trimitem urgent un mesager la Washington și la Moscova pentru securitatea României”

În ediția din 19 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a declarat că România trebuie să își facă auzită vocea în negocierile legate de conflictul din Ucraina. În opinia sa, Bucureștiul nu poate rămâne un simplu spectator, în timp ce marile puteri discută despre garanțiile de securitate în regiune. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin: „Eu cred că ar fi trebuit și ar trebui ca urgent să trimitem măcar o depeșă, dacă nu un mesager, la Washington și la Moscova, spunând că vrem și noi ca nevoile noastre de securitate și preocupările noastre de securitate să fie avute în vedere la negocierile cu privire la conflictul din Ucraina. Suntem obligați să o spunem, pentru conștiința noastră, pentru poporul nostru și pentru istorie. Măcar să nu se zică că n-a fost niciun român să se gândească ce-ar trebui să fie. Noi nu suntem interesați ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie date în forma măririi capacității militare ucrainene. N-avem nevoie de o superputere militară ucraineană la granița noastră. Demilitarizarea Donbasului ar fi o soluție mult mai importantă și mult mai eficientă. Va trece în componența Rusiei, pentru că au câștigat războiul, dar poate rămâne demilitarizat. Poate mai mult decât acest spațiu să fie demilitarizat ca o formulă de securitate.”

Ediție integrală