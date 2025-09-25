Adrian Severin: „Doar o echipă de oină ar fi putut doborâ DRONA rusească”

Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 septembrie 2025, exprimă o critică dură la adresa situației actuale din România și a percepției privind securitatea națională. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin descrie scena politică și militară ca fiind marcată de impotență, incompetență și disperare, sugerând că reacțiile oficiale la incidentul dronei care a survolat teritoriul țării au fost exagerate și lipsite de eficiență reală.

„Jumătatea noastră de lume, de fapt jumătatea mică a lumii , lumea asta s-a împărțit în două bucăți. Una mică și una mai mare. Aia mai mare e la est de noi, nu ne place dictatura. Și asta liberă de aici a noastră în Europa și în America, mă rog, în mare măsură, a intrat într-o stare în care se unește impotența cu disperarea, impotența intelectuală, impotența profesională, în sensul acesta. Incompetența, cum vreți să spuneți, prostia. Deci acești oameni nu pot produce ceea ce ar trebui să producă mă refer la lider, da? Situația le-a scăpat de sub control total și, în disperare, ajung să se comporte ca niște oameni absolut anormali, din punct de vedere mental. Adică ni se spun niște minciuni care nu pot păcăli, decât, nu știu, pe cine vrea să se lasă păcălit. Nu numai cu drona noastră, sunt toate dronele care circulă. Este o chestiune schizofrenică, până la urmă. Ei spun că au trecut avioanele rusești. Care avioane? Nu le-a văzut nimeni” , spune Adrian Severin.

Severin critică satiric gravitatea situației, scoțând în evidență incapacitatea instituțiilor românești și occidentale de a asigura cu adevărat protecția teritorială și de a face față adecvat provocărilor.