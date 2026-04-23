Adrian Severin: „Există un interes al Americii ca Ursula să dea socoteală pentru acțiunile luate ca președintă a UE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre interesul Americii ca Ursula să dea socoteală pentru acțiunile luate ca președintă a UE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „N-aș jura că Ursul, dar cineva din familie. Doamna respectivă, la ora actuală, cred că este sub o sabie a lui Damocles. Și pe Damocles ar putea să-l cheme și Donald. Întrucât se pare că scandalul Pfizer crește și cum crește laptele și dă pe afară.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre interesul Americii ca Ursula să dea socoteală pentru acțiunile luate ca președintă a UE. Acesta spune că cineva apropiat din familia Ursulei von der Leyen îl susține pe Bolojan. Severin subliniază că deasupra Ursulei stă sabia lui Damocles, făcând referire la Trump. Fostul ministru afirmă că președintele Americii ar avea un interes datorită scandalului cu Pfizer care este în creștere.