Adrian Severin: „La SCO nu s-a discutat despre Europa pentru că aceasta nu contează”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO). Fostul ministru a subliniat că state precum Iran, Turcia, Arabia Saudită sau țările Asiei Centrale s-au poziționat împotriva politicilor americane și israeliene, în timp ce Europa a lipsit complet din discuții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Despre Europa probabil nu s-a spus nimic”

Adrian Severin a arătat că prezența unor state importante precum Iran, Turcia, Arabia Saudită, Mongolia sau Kazahstan confirmă importanța SCO. Europa nu a contat în dezbateri.

„Foarte important faptul că nu numai cei trei menționați acolo au fost prezenți, că a fost președintele Iranului, că a fost președintele Turciei, că din zona foarte importantă a Asiei de Sud-Est a venit Vietnamul, a venit Cambogia, că au venit toate țările din Asia Centrală. Foarte important Mongolia, Kazahstan. Că au venit, din câte am înțeles, și Arabia Saudită. Acolo a fost condamnat atacul americano-israelian asupra Iranului, că acolo s-a vorbit despre politica lui Netanyahu în Gaza, că s-a vorbit despre refuzul de a se accepta politica de taxe vamale americană, iar despre Europa probabil nu s-a spus nimic, pentru că într-adevăr Europa nu contează.”, spune Severin.

Occidentul riscă să rămână în afara noii ordini mondiale

În opinia sa, SCO marchează un punct de cotitură pentru echilibrul global. Europa rămâne izolată, incapabilă să joace un rol major.