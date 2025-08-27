Adrian Severin: „Noi facem o impresie foarte bună ca indivizi si foarte proastă ca NAȚIUNE”

În ediția din 26 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe Adrian Severin a oferit o analiză clară și punctuală privind poziția României în Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin începe prin a spune că, strict formal, România ocupă locul șase ca mărime a populației în Uniunea Europeană, iar în consecință ar trebui să fie cotată cel puțin la acest nivel în relațiile europene. Severin subliniază importanța demografiei, care este „mama istoriei”, menționând că volumul populației, educația și cultura acesteia joacă un rol esențial în influența pe care o țară o poate avea.

„Din punctul meu de vedere, strict formal, România ocupă locul șase în ordinea de mărime după populație a statelor membre ale Uniunii Europene. Locul șase. Deci ar trebui cel puțin undeva la nivelul locului șase să fim cotați” , spune Adrian Severin

Adrian Severin evidențiază resursele naturale considerabile ale României, care fac țara una dintre cele mai bogate din Europa. El atrage atenția că majoritatea țărilor europene nu produc petrol sau gaze naturale, în timp ce România are astfel de resurse.