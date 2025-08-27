Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „‘Păstorii’ români au fost bătuți, alungați și băgați în pușcării”

Adrian Severin: „'Păstorii' români au fost bătuți, alungați și băgați în pușcării"

Malina Maria Fulga
27 aug. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre cum România poate ocupa un rol strategic în contextul politic și economic european. Acesta evidențiază potențialul național al României, susținând că acesta nu a fost exploatat la nivel european din cauza conducerii statului din ultimii ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin evidențiază în argumentul său bazele economice ale României, făcând referire la importanța resurselor naturale, cum ar fi petrolul sau cerealele, dar și la poziția geografică favorabilă. Deși benefice, acesta atrage atenția asupra riscurilor ce pot fi generate de inamici în cazul deținerii unor astfel de resurse.

„România, inițial, când Principatele s-au unit așa, a fost bazată, din punct de vedere economic, pe doi piloni: petrolul și cerealele. Adică energia, cum îi spunem noi astăzi, și hrana. Cu aceste instrumente, și cu un popor mare și educat, o putem juca și sunt și altele: cu sarea, cu nu știu ce. Deci e foarte important că avem deschidere la mare. Gândiți-vă că sunt atâtea alte țări foarte civilizate, foarte evoluate în Europa, care n-au deschidere la mare și nu au atuurile noastre. Sigur că, atunci când te afli într-o poziție strategică importantă, când deții resurse importante, ai și dușmani importanți.”

Adrian Severin:  „România a jucat un rol esențial în conturarea tratatelor europene”

Cu atât mai mult, invitatul are în vedere câteva lucruri neștiute la scară largă, referitoare la influența României în cadrul instituțiilor europene, dar și contribuția țării la formarea unor tratate importante. Cu dezamăgire, acesta susține că motivul pentru care, în momentul de față, România nu este văzută ca un pilon important în politica și economia europeană este generat de slaba conducere politică a ultimilor ani.

„Să știți că noi am jucat un rol esențial în conturarea tratatelor europene. Știți că sunt instituții, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, vicepreședinte, este o propunere a noastră. E documentată, se găsește acolo. E propunerea mea, care a fost acceptată în Convenția privind viitorul Europei. Hildegard Puwak a insistat ca să existe obiectivul coeziunii teritoriale, pentru că se vorbea de coeziune economică și socială, dar nu se vorbea de coeziunea teritorială. Există mai mult decât acestea, știu eu cel puțin două cărți importante de memorii: una a unei doamne, Pervenche Berès, și cealaltă a unui mare om politic și european francez, Alain Lamassoure, în care se vorbește, cu nume și prenume, de aportul nostru. Nu suntem acolo pentru că îl avem pe domnul Nicușor Dan, pentru că o avem pe doamna Țoiu, dar înainte l-am avut pe domnul Ciucă. Înainte l-am avut pe domnul Bolojan. Hai să dăm și un citat din Biblie: „Bate păstorul și se va risipi turma.” Păstorii români au fost bătuți, au fost alungați, au fost băgați în pușcării – nimic. Au fost diabolizați, au fost discreditați. În felul acesta, păstorii aceștia, care erau cu defecte, că erau oameni, dar, în orice caz, erau români și capabili să ducă România acolo unde e. Păi vorbim de influență. Asta ați întrebat: ce anume putem face noi? Să fim influenți. Când deschidem gura, să se uite toți la noi și jumătate, cel puțin, din ceea ce spunem să fie preluat. Și vă asigur că s-a întâmplat în timp. În ultimii, ăștia, 35 de ani, au fost asemenea situații. Am condus, unii dintre noi, organizații internaționale și am făcut-o cu fermitate și cu succes. Și nu ni s-au opus, chiar dacă, uneori, deciziile noastre n-au convenit. Asta trebuie să facem.”

