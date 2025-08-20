Adrian Severin: „România ar trebui să-și pună probleme serioase dacă Ucraina se înarmează și devine o mare putere militară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre statutul Ucrainei și despre perspectiva unor modificări teritoriale, așa cum sunt ele anticipate în actualul context internațional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ucraina nu este un stat-națiune

Severin spune că Ucraina s-a construit prin deciziile impuse de Uniunea Sovietică. URSS a modificat frontierele și a fragmentat alte țări pentru a crea actuala entitate ucraineană. Ucriana nu este un stat-națiune.

„Sunt unul dintre primii care am spus că vor trebui date, vor trebui făcute modificări teritoriale. Într-adevăr să o spun, e un principiu al integrității teritoriale. Sigur, se referă la statele-națiune. Ucraina nu este un stat națiune. Ucraina este Republica Sovietica Socialistă Ucraineană, care și-a scos din titlu câteva cuvinte. Dar scoaterea cuvintelor din titluri nu schimbă realitatea de pe teren. Acest stat este produsul unei politici de forță a Uniunii Sovietice, care a dezmembrat, a încălcat integritatea teritorială a altor state, printre care și România, pentru a forma Ucraina. Din punctul ăsta de vedere avem de-a face nu cu un stat-națiune, ci cu un proiect politic.”, spune Adrian Severin.

Adrian Severin: „Tot ceea ce este artificial nu durează la infinit”

Severin consideră că Ucraina se află în fața unui moment de cumpănă. El afirmă că proiectele politice artificiale sunt sortite să nu reziste, iar actualul context al războiului scoate în evidență tocmai această fragilitate.