Adrian Severin: „România ar trebui să-și pună probleme serioase dacă Ucraina se înarmează și devine o mare putere militară”

Alexandra Anton
20 aug. 2025, 12:20, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre statutul Ucrainei și despre perspectiva unor modificări teritoriale, așa cum sunt ele anticipate în actualul context internațional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ucraina nu este un stat-națiune

Severin spune că Ucraina s-a construit prin deciziile impuse de Uniunea Sovietică. URSS a modificat frontierele și a fragmentat alte țări pentru a crea actuala entitate ucraineană. Ucriana nu este un stat-națiune.

„Sunt unul dintre primii care am spus că vor trebui date, vor trebui făcute modificări teritoriale. Într-adevăr să o spun, e un principiu al integrității teritoriale. Sigur, se referă la statele-națiune. Ucraina nu este un stat națiune. Ucraina este Republica Sovietica Socialistă Ucraineană, care și-a scos din titlu câteva cuvinte. Dar scoaterea cuvintelor din titluri nu schimbă realitatea de pe teren. Acest stat este produsul unei politici de forță  a Uniunii Sovietice, care a dezmembrat, a încălcat integritatea teritorială a altor state, printre care și România, pentru a forma Ucraina. Din punctul ăsta de vedere avem de-a face nu cu un stat-națiune, ci cu un proiect politic.”, spune Adrian Severin.

Adrian Severin: „Tot ceea ce este artificial nu durează la infinit”

Severin consideră că Ucraina se află în fața unui moment de cumpănă. El afirmă că proiectele politice artificiale sunt sortite să nu reziste, iar actualul context al războiului scoate în evidență tocmai această fragilitate.

„Proiectul politic este totdeauna nenatural, este artificial și tot ceea ce este artificial nu durează la infinit. (…) Ucraina trebuie să existe ca stat, trebuie să existe ca stat pentru că există un popor ucrainean, o națiune ucraineană și în același timp există și un interes al celorlalte state ca statul acesta să reziste. Acest stat are nevoie de garanții. România a beneficiat de garanțiile franceze, britanice înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial și nu au valorat nici doi bani când a venit Dictatul de la Viena, când a venit ultimatumul de la Moscova. Și spune Zeleski: Domnule, cea mai bună garanție, dați-mi arme, dați-mi informații să fim noi o mare putere militară. Da, el are dreptate, dar din punctul de vedere al României, la Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria, la palatul care mai vreți dumneavoastră, s-a discutat dacă o mare putere înarmată ucraineana este cumva o amenințare pentru România?”, declară Severin.

