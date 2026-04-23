Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre situația politică și despre ideea de alegeri. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Adrian Severin spune că o conducere este legitimă doar dacă este aleasă de cetățeni prin vot. În lipsa alegerilor, apare o distanță între oameni și putere, iar încrederea în stat scade. El consideră că soluția este organizarea rapidă de alegeri noi, pentru a reface legătura dintre populație și conducere.
„Deci, de aceea eu, fiind puțin pedant, spun că nu sunt alegeri anticipate, ci sunt alegeri târzii, după ce a expirat mandatul, ultimul mandat legitim, dar sunt urgente, imediate, pentru că nu putem restabili legătura între popor și conducători, nu putem să restabilim coeziunea națională fără să avem alegeri, fără a avea o conducere care rezultă din alegeri, fără să avem o conducere legitimă, care nu poate fi legitimată decât prin vot”, conchide Severin.