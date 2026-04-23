Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre situația politică și despre ideea de alegeri.

Adrian Severin consideră că, în spațiul public, nu ar trebui discutat doar despre „alegeri anticipate”, ci despre nevoia unor alegeri reale și urgente, în contextul în care încrederea dintre cetățeni și conducere este scăzută. „Nu alegeri anticipate, urgente. Anticipate sunt dacă am avea un mandat corect constituțional. Deci, am mandatul care a început acum și se termină peste 5 ani și nu aștept sorocul, ci fac alegeri anticipate. Dar mandatul, ultimul mandat legitim a expirat acuma câțiva ani, mandatul acesta este nelegitim” , spune Adrian Severin

Ideea de „alegeri întârziate”

Adrian Severin spune că o conducere este legitimă doar dacă este aleasă de cetățeni prin vot. În lipsa alegerilor, apare o distanță între oameni și putere, iar încrederea în stat scade. El consideră că soluția este organizarea rapidă de alegeri noi, pentru a reface legătura dintre populație și conducere.