Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă"

Serdaru Mihaela

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre situația politică și despre ideea de alegeri. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Adrian Severin consideră că, în spațiul public, nu ar trebui discutat doar despre „alegeri anticipate”, ci despre nevoia unor alegeri reale și urgente, în contextul în care încrederea dintre cetățeni și conducere este scăzută.

„Nu alegeri anticipate, urgente. Anticipate sunt dacă am avea un mandat corect constituțional. Deci, am mandatul care a început acum și se termină peste 5 ani și nu aștept sorocul, ci fac alegeri anticipate. Dar mandatul, ultimul mandat legitim a expirat acuma câțiva ani, mandatul acesta este nelegitim” , spune Adrian Severin

Ideea de „alegeri întârziate”

Adrian Severin spune că o conducere este legitimă doar dacă este aleasă de cetățeni prin vot. În lipsa alegerilor, apare o distanță între oameni și putere, iar încrederea în stat scade. El consideră că soluția este organizarea rapidă de alegeri noi, pentru a reface legătura dintre populație și conducere.

„Deci, de aceea eu, fiind puțin pedant, spun că nu sunt alegeri anticipate, ci sunt alegeri târzii, după ce a expirat mandatul, ultimul mandat legitim, dar sunt urgente, imediate, pentru că nu putem restabili legătura între popor și conducători, nu putem să restabilim coeziunea națională fără să avem alegeri, fără a avea o conducere care rezultă din alegeri, fără să avem o conducere legitimă, care nu poate fi legitimată decât prin vot”, conchide Severin.

