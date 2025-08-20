Adrian Severin: „Rusia și SUA sunt blocate în conflictul din Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat cum atât Rusia, cât și Statele Unite sunt prinse într-o „capcană” a conflictului din Ucraina. Primul pas pentru ieșirea din această criză este acceptarea realității. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Severin spune că americanii trăiesc de câteva decenii cu iluzia că au câștigat Războiul Rece.

„Pentru că, de fapt, ambele țări, Rusia și America, sunt înglodate, sunt blocate în conflict cu Ucraina. Din perspectiva lor, după părerea mea, ceea ce este de făcut, bineînțeles, este a… Până la urmă, cel mai important lucru în astfel de situații este să pui diagnosticul. Să accepti că ești bolnav. După ce ai acceptat că ești bolnav, începi să cauți tratamentul. Până acum, foarte puțini au acceptat boala. Dintre acești doi mari jucători, și în special americanii, ei au trăit cu această iluzie, după 1985, 1989, 1990, că ei au învins în Războiul Rece.”, spune Adrian Severin.

Adrian Severin: „Noi am pus la pământ comunismul în Estul Europei”

Fostul ministru de Externe spune ca a purtat în trecut discuții cu oficialii americani, inclusiv cu președintele Clinton. Severin le-a spus acestora că adevărata victorie în Războiul Rece a fost una a ideilor, nu a armelor.