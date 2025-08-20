Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Rusia și SUA sunt blocate în conflictul din Ucraina”

Adrian Severin: „Rusia și SUA sunt blocate în conflictul din Ucraina”

Alexandra Anton
20 aug. 2025, 10:45, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Rusia și SUA sunt blocate în conflictul din Ucraina”
Adrian Severin: „Rusia și SUA sunt blocate în conflictul din Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat cum atât Rusia, cât și Statele Unite sunt prinse într-o „capcană” a conflictului din Ucraina. Primul pas pentru ieșirea din această criză este acceptarea realității. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Severin spune că americanii trăiesc de câteva decenii cu iluzia că au câștigat Războiul Rece.

„Pentru că, de fapt, ambele țări, Rusia și America, sunt înglodate, sunt blocate în conflict cu Ucraina. Din perspectiva lor, după părerea mea, ceea ce este de făcut, bineînțeles, este a… Până la urmă, cel mai important lucru în astfel de situații este să pui diagnosticul. Să accepti că ești bolnav. După ce ai acceptat că ești bolnav, începi să cauți tratamentul. Până acum, foarte puțini au acceptat boala. Dintre acești doi mari jucători, și în special americanii, ei au trăit cu această iluzie, după 1985, 1989, 1990, că ei au învins în Războiul Rece.”, spune Adrian Severin.

Adrian Severin: „Noi am pus la pământ comunismul în Estul Europei”

Fostul ministru de Externe spune ca a purtat în trecut discuții cu oficialii americani, inclusiv cu președintele Clinton. Severin le-a spus acestora că adevărata victorie în Războiul Rece a fost una a ideilor, nu a armelor.

„Eu personal, în discuțiile cu ei, până la nivel de președinți, am spus: N-ați învins în Războiul Rece. Noi am învins, ideile voastre au învins. Președintelui Clinton i-am spus. Le-am spus și în conferințele pe care le-am ținut în Occident, la invitația lor, și în care le-am spus: Noi am pus la pământ, am eradicat comunismul în Estul Europei. Rămâne să îl eradicați și dumneavoastră la voi. Și au rămas uimiți, adică cum? Ei au zis: Noi am învins acolo, iar la noi nu e comunism. Și am zis stați liniștiți, că e acolo. Că vine. E acolo, încă nu a înflorit sau nu a fructificat. Dar el crește, sămânța este la voi, stați liniștiți.”, explică Adrian Severin.

Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții pentru a sparge cele mai noi modele de mașini
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Focuri de armă în Sectorul 3 din București! Un cetățean străin a tras în dreptul unei terase
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Fiica Antoniei, Maya Castellano, are IUBIT! Cum s-a afișat adolescenta de 14 ani pe TikTok și ce mesaj siropos i-a transmis tanarului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Ce este „mersul japonez în intervale”, metoda simplă devenită populară pe rețelele sociale