Adrian Severin: „Rusia și SUA sunt blocate în conflictul din Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat cum atât Rusia, cât și Statele Unite sunt prinse într-o „capcană” a conflictului din Ucraina. Primul pas pentru ieșirea din această criză este acceptarea realității. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Severin spune că americanii trăiesc de câteva decenii cu iluzia că au câștigat Războiul Rece.
„Pentru că, de fapt, ambele țări, Rusia și America, sunt înglodate, sunt blocate în conflict cu Ucraina. Din perspectiva lor, după părerea mea, ceea ce este de făcut, bineînțeles, este a… Până la urmă, cel mai important lucru în astfel de situații este să pui diagnosticul. Să accepti că ești bolnav. După ce ai acceptat că ești bolnav, începi să cauți tratamentul. Până acum, foarte puțini au acceptat boala. Dintre acești doi mari jucători, și în special americanii, ei au trăit cu această iluzie, după 1985, 1989, 1990, că ei au învins în Războiul Rece.”, spune Adrian Severin.
Fostul ministru de Externe spune ca a purtat în trecut discuții cu oficialii americani, inclusiv cu președintele Clinton. Severin le-a spus acestora că adevărata victorie în Războiul Rece a fost una a ideilor, nu a armelor.
„Eu personal, în discuțiile cu ei, până la nivel de președinți, am spus: N-ați învins în Războiul Rece. Noi am învins, ideile voastre au învins. Președintelui Clinton i-am spus. Le-am spus și în conferințele pe care le-am ținut în Occident, la invitația lor, și în care le-am spus: Noi am pus la pământ, am eradicat comunismul în Estul Europei. Rămâne să îl eradicați și dumneavoastră la voi. Și au rămas uimiți, adică cum? Ei au zis: Noi am învins acolo, iar la noi nu e comunism. Și am zis stați liniștiți, că e acolo. Că vine. E acolo, încă nu a înflorit sau nu a fructificat. Dar el crește, sămânța este la voi, stați liniștiți.”, explică Adrian Severin.